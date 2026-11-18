Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La medida alcanza al Gel Neutro Sanicol, elaborado por Alcofrac S.A., en todas sus presentaciones. Los análisis detectaron contaminación microbiana y la empresa reconoció que no realizaba controles sistemáticos de los lotes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad del Gel Neutro Sanicol, luego de detectar contaminación microbiológica en distintos lotes.

La decisión quedó oficializada este miércoles mediante la Disposición 7368/2026, publicada en el Boletín Oficial. La prohibición comprende todas las presentaciones, vencimientos y contenidos netos del producto, elaborado por Alcofrac S.A. y utilizado habitualmente para realizar ecografías.

Detectaron bacterias en muestras del gel Sanicol

La investigación comenzó tras una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que advirtió sobre la presunta presencia de bacterias Burkholderia cepacia en algunas partidas. El Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz también reportó la posible detección de Burkholderia contaminans, un microorganismo del mismo grupo.

Según informó la ANMAT, los análisis microbiológicos realizados sobre cinco lotes confirmaron que las muestras superaban los límites permitidos de contaminación microbiana.

Irregularidades en el registro y la fabricación

Los inspectores detectaron además que el producto se comercializaba y utilizaba como gel para ecografías, y que algunos envases indicaban que era apto para ultrasonido. Sin embargo, ante la ANMAT estaba registrado como cosmético, con una finalidad limitada a la humectación y lubricación de pieles sanas, por lo que no contaba con autorización para procedimientos médicos.

Representantes de Alcofrac reconocieron que la empresa no realizaba controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes comercializados. En una inspección posterior a la planta elaboradora también se constataron incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

Entre las deficiencias señaladas se encontraron la falta de registros de elaboración y envasado, la ausencia de documentación para liberar los lotes y problemas en el circuito de agua desmineralizada. Ante esos incumplimientos, el organismo dispuso la inhibición preventiva de las actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de cosméticos en la planta, hasta que se adecuen las instalaciones y los procedimientos.

ANMAT canceló habilitaciones de distribuidoras médicas

En otra medida, la ANMAT canceló las habilitaciones de 55 empresas y 56 depósitos autorizados para distribuir productos médicos y de diagnóstico in vitro entre distintas jurisdicciones. La decisión se tomó porque habían vencido los certificados de inscripción y las firmas no habían iniciado los trámites de renovación.

La medida alcanza a establecimientos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Salta y Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, entre las localidades con depósitos alcanzados figuran Bahía Blanca, Pilar, Quilmes, La Plata, San Isidro y Malvinas Argentinas.