Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Melva Delfa Mondragón de Domínguez falleció a los 83 años en Santa Rosa. Su nombre quedó en la memoria del público por un sketch de Hiperhumor que la convirtió, sin esperarlo, en una figura popular.

La comunidad de Santa Rosa despide a Melva Delfa Mondragón de Domínguez, quien falleció a los 83 años. Reconocida por su calidez, su simpatía y su generosidad, dejó una huella entre familiares, amistades y vecinos.

También era parte de una familia muy apreciada en la capital pampeana. Fue hermana de Petra, la obstetra recordada por haber asistido numerosos nacimientos en la ciudad. Pero una anécdota televisiva llevó a Melva a ser conocida en todo el país.

El sketch de Hiperhumor que hizo famosa a Melva

La historia ocurrió en los ciclos de Hiperhumor, emitidos por Canal 9 bajo la dirección de Alejandro Romay. El programa reunía a los humoristas uruguayos Ricardo Espalter, Eduardo D'Ángelo, Enrique Almada, Berugo Carámbula, Julio Frade y Andrés Redondo, primo de Roberto, esposo de Melva.

Redondo y Almada encabezaban un sketch sobre un supuesto ciclo televisivo llamado “Primerísima”, que, según la ficción, no tenía audiencia. Para simular una convocatoria multitudinaria, sus conductores hacían sorteos al aire y siempre anunciaban a la misma ganadora.

“¡La ganadora es Melva Mondragón de Domínguez, de la calle Oliver 677 de Santa Rosa, La Pampa!”

Una vecina querida por su humor y su calidez

Minutos después, otro concurso repetía el resultado y el nombre y la dirección de Melva se convertían en una muletilla celebrada en cada emisión. Ella disfrutaba con genuina alegría de aquel guiño televisivo, que la transformó en un personaje querido y recordado.

Su partida enluta a sus hijos, Marcela y Cali; a su hijo político, Mariano; y a sus nietos, Fermín, Delfina, Andrés y Pedro. También deja el recuerdo de una vida marcada por el carisma y los vínculos que supo cultivar.