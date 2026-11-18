Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Las promociones incluyen descuentos de hasta el 25% en supermercados y mayoristas, con condiciones y topes distintos según el comercio. Además, jubilados y pensionados que cobran en el Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional.

El Banco Nación ofrece durante noviembre de 2026 promociones en supermercados y mayoristas, con descuentos de hasta el 25%. Los beneficios alcanzan a cadenas como ChangoMás, Coto, Día, Disco y Vea, además de comercios como El Nene, Vacalin y Mayorista Nini.

Las condiciones cambian según el comercio y el día de compra. Para calcular el ahorro real, es importante revisar los montos mínimos, los topes de reintegro y los medios de pago habilitados, ya que el porcentaje anunciado no siempre representa el monto que se recupera.

Promociones del Banco Nación en supermercados: días y condiciones

Entre los beneficios informados para noviembre, Día y Disco ofrecen los sábados un 20% de descuento, con los mismos topes y requisitos establecidos para los viernes.

Los domingos, ChangoMás brinda un 20% de descuento en compras online. La promoción tiene un reintegro máximo de $20.000 mensuales y requiere una compra mínima de $30.000.

Cómo acceder a los descuentos y calcular el reintegro

Comprar en un comercio adherido no alcanza para obtener el beneficio: también hay que cumplir las condiciones de cada promoción. Los porcentajes, los límites de devolución y los montos mínimos pueden variar según el supermercado y el día.

Antes de pagar, conviene confirmar qué medio de pago exige la oferta. En Coto, el beneficio destacado para los martes requiere abonar mediante código QR. Para el resto de los comercios, es necesario consultar las condiciones vigentes y los medios habilitados.

También hay que distinguir el porcentaje de descuento del tope de reintegro. Por ejemplo, una promoción del 20% con un límite de $7.000 no permite recuperar más de esa suma, aunque el descuento calculado sobre la compra sea superior.

Reintegro adicional para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un beneficio adicional en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. La promoción consiste en un reintegro extra del 5%.

Para obtenerlo, deben pagar mediante BNA+ MODO, de lunes a viernes. El beneficio tiene un tope de devolución de $5.000 por semana y un máximo de $20.000 por mes.

Organizar las compras según el día y el supermercado puede ayudar a cuidar el presupuesto. La clave es comparar las promociones, revisar sus límites y calcular cuánto se puede recuperar en cada operación.