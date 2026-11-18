Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Un ciclón extratropical se ubicará frente a la costa bonaerense este miércoles 18 de noviembre y podría generar ráfagas de más de 50 kilómetros por hora en el AMBA. Las lluvias más intensas se esperan en el noreste argentino, mientras crece la preocupación por un posible Súper Niño en 2026-2027.

Un ciclón extratropical se desplazará hacia el océano Atlántico y se ubicará frente a las costas bonaerenses este miércoles 18 de noviembre. El sistema favorecerá vientos intensos del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fenómeno llegará en un contexto de fortalecimiento de El Niño, que durante el ciclo 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional. Además del viento en Buenos Aires, se prevén lluvias importantes en distintas provincias del centro y el noreste del país.

Ciclón frente a Buenos Aires: viento y pronóstico para el miércoles

El centro de bajas presiones que atravesó el norte de la Patagonia al comienzo de la semana se instalará este miércoles sobre el Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires. Su presencia favorecerá nuevas precipitaciones en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense.

En distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, las ráfagas del sudoeste podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Para el AMBA, se esperan vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas de entre 18 y 28 grados y cielo parcialmente nublado durante buena parte del día. El principal factor de atención será el viento, no un temporal de precipitaciones sobre la Capital Federal.

Súper Niño 2026-2027: qué advierten los pronósticos

El ciclón coincide con el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Según el diagnóstico del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, publicado el 12 de noviembre, el fenómeno continúa intensificándose.

El organismo estima una probabilidad superior al 79 por ciento de que El Niño se mantenga en una categoría fuerte a muy fuerte durante el trimestre de enero a marzo de 2027. En Argentina, el fenómeno suele asociarse con una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales en sectores del centro y el noreste.

Sin embargo, El Niño no determina por sí solo la formación de cada tormenta o ciclón. Esos sistemas también dependen de las condiciones atmosféricas regionales.

Lluvias intensas en el noreste y el Litoral

Para esta semana se anticipan precipitaciones frecuentes, con acumulados que podrían superar los 180 milímetros y acercarse a los 200 milímetros en algunos sectores del noreste argentino. El miércoles 18, las lluvias más abundantes se concentrarían en el norte de Santa Fe, el este de Chaco, Formosa y el oeste de Corrientes, con posibles registros superiores a los 60 milímetros en 24 horas.

También se esperan tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. El jueves 19, la inestabilidad continuaría sobre el noreste argentino, con acumulados estimados de entre 50 y 60 milímetros, aunque podrían ser mayores en algunos puntos.

Para el viernes 20, las precipitaciones volverían a alcanzar el sur, el centro y el este de la provincia de Buenos Aires. En esas zonas, los acumulados podrían llegar a los 25 milímetros.

Preocupación por suelos saturados y crecida del Paraná

La situación genera especial atención en el Litoral, donde las nuevas lluvias podrían agravar las condiciones de una región con suelos saturados, arroyos crecidos y localidades afectadas por la crecida del río Paraná.

En Buenos Aires, la principal advertencia para el miércoles estará vinculada a las ráfagas de viento. Las precipitaciones más importantes de la semana se concentrarían en el noreste argentino, mientras que la evolución de El Niño será un factor para seguir durante los próximos meses, de cara al verano 2026-2027.