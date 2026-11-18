Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Las dos propuestas pampeanas compartirán escenario este sábado 14 de noviembre en El Galpón, con folklore, cumbia y cuarteto. El espectáculo comenzará a las 21:30 e incluirá una cantina popular.

Poca Soda y León Gamba compartirán escenario este sábado 14 de noviembre en El Galpón, ubicado en el predio de la Rural de Santa Rosa. Desde las 21:30, el público podrá bailar al ritmo del folklore, la cumbia y el cuarteto.

Dos propuestas pampeanas para bailar en Santa Rosa

Nacida en General Acha, Poca Soda lleva más de diez años en la escena regional. La banda está integrada por trece músicos de distintas localidades pampeanas y se consolidó como una de las propuestas bailables de la provincia.

El cantautor y productor folklórico León Gamba, oriundo de Santa Rosa, se presentó en distintos puntos del país. En 2020 ganó el certamen de Cosquín y compartió escenarios con referentes de la música popular argentina, entre ellos Raly Barrionuevo y Peteco Carabajal.

Entradas, horario y acceso a El Galpón

El encuentro, anunciado como «¡Bailazo!», contará con una cantina popular y se extenderá hasta las 3 de la madrugada. El ingreso al predio será por las calles Chaco y Mendoza.

Las entradas se pueden comprar a través de planetaentrada.com y en SmallCenter, ubicado en la esquina de Gil y Lisandro de la Torre. La propuesta reunirá distintos estilos musicales en una noche de baile y fiesta.