Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:21 p. m. · 1 min de lectura

Tras la derrota de 2023, el justicialismo de Eduardo Castex enfrenta el desafío de reorganizarse para intentar recuperar el gobierno municipal. Bregani, Nogueira, Tamagnone, Morán, Garnero y Libois aparecen entre los nombres mencionados para esa etapa.

El peronismo de Eduardo Castex empieza a mirar hacia las elecciones de 2027 tras perder la intendencia en 2023. En ese escenario, los nombres de Bregani, Nogueira, Tamagnone, Morán, Garnero y Libois aparecen como posibles referencias para la reconstrucción del espacio, aunque no se precisó si alguno confirmó una candidatura.

La localidad pampeana está gobernada por Mónica Curutchet, mientras que la provincia continúa bajo la administración del justicialista Sergio Ziliotto. Para el peronismo castense, el desafío es recuperar la confianza de los vecinos y definir quién podría representar una alternativa para volver al gobierno municipal.

Una etapa de reorganización

La derrota de 2023, con Hernán Montelongo como candidato del justicialismo, dejó al partido ante la necesidad de revisar su estrategia y reorganizarse. El resultado también abrió interrogantes sobre las responsabilidades políticas y el rumbo de la estructura local.

En la historia reciente del espacio tuvieron peso dirigentes como Julio César González, intendente entre 2011 y 2018, y Darío Balsa, quien asumió la conducción municipal tras la salida de González y falleció en junio de 2023.

Los nombres mencionados para 2027

La lista de dirigentes que podrían formar parte de una eventual renovación incluye a Bregani, Nogueira, Tamagnone, Morán, Garnero y Libois. Sin embargo, la información disponible no detalla sus trayectorias, sus propuestas ni el grado de participación de cada uno en una posible candidatura.

La definición de una figura electoral será parte de un proceso más amplio: el justicialismo local deberá resolver cómo reconstruir su espacio y qué propuesta ofrecer a los vecinos de Eduardo Castex de cara a 2027.