La sonda de la NASA llegará este miércoles 18 de noviembre a unos 25.900 millones de kilómetros de nuestro planeta. Desde ese punto, una señal tardará un día en llegar y otro en regresar.

La Voyager 1 se convertirá este miércoles 18 de noviembre en el primer objeto fabricado por la humanidad que alcanza una distancia de un día luz de la Tierra. Según los cálculos de la NASA, el hito ocurrirá a las 10.16 UTC, las 7.16 en la Argentina, cuando la sonda se encuentre a unos 25.900 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Un día luz no es una medida de tiempo, sino de distancia: equivale al espacio que recorre la luz en el vacío durante 24 horas, a casi 300.000 kilómetros por segundo. Desde ese punto, una orden enviada a la Voyager 1 tardará un día en llegar y la respuesta demorará otro día en regresar. En total, habrá que esperar 48 horas para completar el intercambio.

La misión Voyager y el recorrido por el Sistema Solar

La Voyager 1 despegó desde Cabo Cañaveral el 5 de septiembre de 1977, con una misión que debía durar pocos años: explorar los planetas exteriores del Sistema Solar. Su gemela, la Voyager 2, fue lanzada 16 días después, aunque en orden inverso. El proyecto surgió en 1965, cuando Gary Flandro, estudiante de doctorado del Laboratorio de Propulsión a Chorro, detectó que la posición de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno permitiría visitarlos con una sola nave, aprovechando la gravedad de cada planeta para impulsarse hacia el siguiente. Una alineación semejante se repite aproximadamente cada 175 años.

El plan inicial contemplaba cuatro sondas, pero fue cancelado por los recortes presupuestarios de comienzos de los años setenta, tras el fin del programa Apolo. Sus impulsores rediseñaron la propuesta con un modelo más austero, que dio origen a las dos naves Voyager.

Voyager 1: de Júpiter y Saturno al espacio interestelar

A diferencia de la Voyager 2, que visitó los cuatro planetas, la Voyager 1 pasó cerca de Júpiter y Saturno. Su trayectoria, diseñada para aproximarse a Titán, la desvió del plano en el que orbitan los planetas y le impidió continuar hacia Urano y Neptuno. En 2012 cruzó la heliopausa, la frontera donde el viento de partículas y el campo magnético del Sol se equilibran con la presión del medio interestelar. Así se convirtió en la primera nave humana en viajar más allá de la influencia de nuestra estrella.

Al momento del lanzamiento pesaba 815 kilos y medía 3,8 metros de alto, casi lo mismo que un auto pequeño. Cuenta con tres brazos y dos antenas largas, entre ellas la del magnetómetro, que mide 13 metros. La comunicación con la Tierra depende de un plato de 3,7 metros que debe mantenerse orientado hacia nuestro planeta.

Cómo se comunica la sonda a miles de millones de kilómetros

El transmisor de la Voyager 1 tiene una potencia de apenas 23 vatios, comparable a la de una lamparita de heladera, y envía datos a 160 bits por segundo. La señal es captada por las grandes antenas de la NASA en Goldstone, California; Canberra, Australia; y Robledo de Chavela, Madrid. En sentido inverso, la Tierra transmite a 16 bits por segundo, por lo que cada mensaje debe ser breve y cada instrucción, precisa.

Sus seis computadoras suman unos 68 kilobytes de memoria, una capacidad similar a la que utilizan algunos electrodomésticos sencillos. A pesar de esas limitaciones, los ingenieros lograron reprogramarlas a miles de millones de kilómetros. Linda Spilker, científica jefa del programa y presente en el Laboratorio de Propulsión a Chorro el día del lanzamiento, reconoció que no esperaba que la misión se prolongara durante tanto tiempo.

La nave también transporta un disco de oro con saludos en 55 idiomas, música y 116 imágenes y sonidos de la Tierra, concebido como un mensaje para una eventual civilización extraterrestre. Dentro de unos 40.000 años, pasará a menos de dos años luz de AC+79 3888, una estrella de la constelación de la Osa Menor.

La tecnología que mantiene activa a la Voyager 1

La sonda funciona sin mantenimiento físico desde hace casi cinco décadas. Su energía proviene de tres generadores que convierten en electricidad el calor producido por el plutonio-238. En 1977 entregaban 470 vatios; con el paso del tiempo, la desintegración del material reduce su potencia unos cuatro vatios por año, por lo que hoy generan alrededor de la mitad de aquella capacidad.

El equipo de control consiguió recuperar la comunicación en varias ocasiones. En 2023, la nave dejó de enviar datos utilizables y los ingenieros lograron restablecer su funcionamiento. También activaron un transmisor de banda S que no se utilizaba desde 1981. A fines de octubre pasado, la Voyager 1 volvió a quedar incomunicada durante dos días, hasta que el equipo recuperó el contacto. Un grupo reducido de especialistas, algunos vinculados a la misión desde la década de 1980, sigue a cargo de mantenerla operativa.

El futuro de la misión y el legado de la Voyager

Las cámaras de la sonda registraron imágenes que ampliaron el conocimiento del vecindario cósmico, entre ellas los volcanes de Ío y los anillos de Saturno. El 14 de febrero de 1990, por iniciativa de Carl Sagan, la nave giró su lente hacia la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros. El planeta apareció como un único píxel en la imagen conocida como el «punto azul pálido». Esa fue su última fotografía: ese día sus cámaras dejaron de funcionar.

La NASA calcula que las reservas de energía se agotarán durante la década de 2030 y que entonces cesará la comunicación con la nave. Sin embargo, la Voyager 1 continuará su viaje. El 28 de enero de 2027 también estará a un día luz del Sol. Su gemela, la Voyager 2, que sigue otra trayectoria y se desplaza a otra velocidad, alcanzará esa distancia respecto de la Tierra en noviembre de 2035.

Las dos sondas viajan a más de 60.000 kilómetros por hora. Aun así, según la NASA, necesitarían alrededor de 18.000 años para recorrer un año luz. El hito de un día luz será, por lo tanto, apenas el comienzo de una travesía que seguirá mucho después de que se interrumpa el contacto con la Tierra.