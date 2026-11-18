Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Rockstar Games confirmó el lanzamiento global de Grand Theft Auto VI para este jueves 19 de noviembre. La banda sonora incluye una colaboración argentina de CA7RIEL & Paco Amoroso y reúne a artistas internacionales.

La espera de más de una década está a punto de terminar: GTA 6 se estrena este jueves 19 de noviembre en todo el mundo, según confirmó Rockstar Games. Millones de fanáticos cuentan los días para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la industria.

La nueva entrega llegará a consolas de nueva generación y propone una experiencia con un despliegue gráfico ambicioso y una ambientación extendida en Vice State. La dinámica entre sus protagonistas también despertó expectativa tras la presentación oficial del tráiler de lanzamiento.

Cuándo se estrena GTA 6 en todo el mundo

Rockstar Games anunció que el lanzamiento será simultáneo y tendrá lugar el jueves 19 de noviembre. La compañía ultima los detalles técnicos para la llegada del juego, que marca un nuevo capítulo para una de las franquicias más influyentes de la historia de los videojuegos.

Además de la propuesta visual y narrativa, la música es uno de los aspectos destacados de GTA 6. El avance oficial presentó «Flower in a Hurricane», una pieza producida especialmente para el juego que reúne a Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

La banda sonora de GTA 6 incluye a CA7RIEL & Paco Amoroso

En la previa del estreno, Rockstar habilitó la escucha de los primeros seis sencillos del repertorio oficial y abrió la preventa de ediciones físicas en vinilo y CD. Entre las canciones se destaca la participación argentina de CA7RIEL & Paco Amoroso.