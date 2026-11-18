La espera de más de una década está a punto de terminar: GTA 6 se estrena este jueves 19 de noviembre en todo el mundo, según confirmó Rockstar Games. Millones de fanáticos cuentan los días para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la industria.
La nueva entrega llegará a consolas de nueva generación y propone una experiencia con un despliegue gráfico ambicioso y una ambientación extendida en Vice State. La dinámica entre sus protagonistas también despertó expectativa tras la presentación oficial del tráiler de lanzamiento.
Cuándo se estrena GTA 6 en todo el mundo
Rockstar Games anunció que el lanzamiento será simultáneo y tendrá lugar el jueves 19 de noviembre. La compañía ultima los detalles técnicos para la llegada del juego, que marca un nuevo capítulo para una de las franquicias más influyentes de la historia de los videojuegos.
Además de la propuesta visual y narrativa, la música es uno de los aspectos destacados de GTA 6. El avance oficial presentó «Flower in a Hurricane», una pieza producida especialmente para el juego que reúne a Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.
La banda sonora de GTA 6 incluye a CA7RIEL & Paco Amoroso
En la previa del estreno, Rockstar habilitó la escucha de los primeros seis sencillos del repertorio oficial y abrió la preventa de ediciones físicas en vinilo y CD. Entre las canciones se destaca la participación argentina de CA7RIEL & Paco Amoroso.
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy: «Sexy Magic»
- Yung Lean, con Future y Metro Boomin: «Eso es todo»
- Travis Scott, producido por Guy-Manuel de Homem-Christo: «RHYNO»
- Morgan Wallen: «Lo último que necesitas»
- Rauw Alejandro: «Macacoa 2000»
- Keith Richards: «Luces brillantes, gran ciudad»