Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El último día de clases en la Ciudad de Buenos Aires será el viernes 18 de diciembre, según el calendario oficial. Las vacaciones de verano comenzarán al día siguiente para los alumnos que no deban rendir materias.

El ciclo lectivo 2026 entra en su recta final y las familias comienzan a planificar las vacaciones de verano. En la Ciudad de Buenos Aires, las clases terminarán el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario escolar oficial.

Cuándo terminan las clases en CABA en 2026

La fecha de cierre coincide con la prevista para la mayoría de las jurisdicciones del país y no está próxima a feriados que alteren la actividad escolar. El año lectivo porteño comenzó el 25 de febrero y el receso de invierno se extendió del 20 al 31 de julio.

Para la mayoría de los estudiantes que no adeuden materias, las vacaciones de verano 2026-2027 empezarán el sábado 19 de diciembre. Quienes necesiten intensificar saberes, recibir apoyo adicional o rendir materias desaprobadas podrán hacerlo en las mesas de examen de verano.

Qué provincias terminan las clases el 18 de diciembre

En el conjunto del país, el cierre de las actividades escolares está previsto de manera progresiva durante la tercera semana de diciembre. Las fechas pueden variar según la provincia y cada institución, aunque la mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre.

Entre las provincias y jurisdicciones que tienen esa fecha de cierre se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.