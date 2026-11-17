Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El nuevo cruce bajo las vías estará en la calle Quesada, entre Coghlan y Villa Urquiza, y conectará ambos barrios. El proyecto también contempla la renovación de la plaza Ruffinho y otros espacios verdes.

La Ciudad de Buenos Aires licitará la construcción de un paso bajo nivel peatonal en la calle Quesada, en el límite entre Coghlan y Villa Urquiza. La intervención bajo las vías del tren Mitre incluirá la puesta en valor de la plaza Ruffinho y mejoras en espacios verdes de la zona.

La apertura de ofertas está prevista para el 25 de noviembre. En esa instancia se establecerán el presupuesto y la fecha estimada de inicio de los trabajos, que podrían extenderse durante unos seis meses. El proyecto aprovechará la altura generada por el terraplén ferroviario.

Cómo será el paso peatonal bajo las vías del tren Mitre

El cruce tendrá cinco metros de ancho e incorporará rampas y adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal. A ambos lados se sumarán espacios verdes y un área de esparcimiento equipada con bancos de hormigón.

La obra estará a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA). Su objetivo es crear una conexión directa y accesible en un sector donde actualmente no hay un cruce seguro para peatones y ciclistas.

Renovación de la plaza Ruffinho y mejoras urbanas

Los trabajos abarcarán la renovación integral de la plaza Ruffinho, con nuevas áreas de permanencia, iluminación LED, equipamiento urbano, forestación y mejoras paisajísticas. También se realizarán obras de desagüe y se instalará señalización.

Las tareas buscan mejorar la seguridad vial y la calidad del espacio público. Antes del inicio de las obras, todavía deberá completarse el proceso de contratación.

Otros cruces peatonales proyectados en el tren Mitre

La Comuna 12 cuenta con un antecedente similar: el paso bajo nivel peatonal de la avenida del Fomentista, en Villa Pueyrredón, que también incluyó mejoras en el espacio público cercano.

La intervención en Quesada forma parte de un plan más amplio que prevé otro cruce peatonal bajo las vías del Mitre, en la avenida Elcano, en Colegiales. La conexión será independiente del paso vehicular existente y unirá las plazas Portugal y Roberto Firpo, incluidas en un proyecto de renovación.

Qué alternativas hay para cruzar mientras duren las obras

Hasta que el nuevo paso esté habilitado, los peatones deberán utilizar los cruces existentes en las calles cercanas o el viaducto más próximo. Según anticipó la Ciudad, la conexión por Quesada permitirá acortar recorridos y evitar grandes rodeos para cruzar las vías de manera segura.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informará oficialmente sobre los avances de la intervención, que responde a reclamos vecinales por una mayor conectividad peatonal.