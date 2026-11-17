Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:19 p. m. · 1 min de lectura

El cantante viajaba con su grupo y su familia cuando el vehículo volcó en la Ruta Nacional 157, a la altura de La Madrid. Entre los heridos está su hijo Ariel, quien fue trasladado a un hospital de San Miguel de Tucumán.

La combi en la que viajaban el cantante Marcelo Véliz, su grupo y familiares volcó durante la madrugada del lunes en la Ruta Nacional 157, a la altura de La Madrid, Tucumán. Cuatro de los nueve ocupantes resultaron heridos y recibieron atención médica.

El músico regresaba a Santiago del Estero luego de una presentación en Buena Vista, en el departamento Simoca. Entre las personas lesionadas están Véliz, su hijo Ariel, el conductor y otro integrante de la agrupación.

Preocupación por el estado de salud de su hijo

Ariel Véliz habría sufrido lesiones de mayor consideración y fue derivado al Hospital Padilla, en San Miguel de Tucumán, para recibir atención especializada. Los otros heridos también fueron asistidos en centros de salud de la zona.

Las circunstancias que provocaron el vuelco todavía son materia de investigación. Por el momento, no se difundió información actualizada sobre el estado de salud de todos los involucrados.

La familia pidió una cadena de oración

Las hijas del cantante, Fernanda, Romina y Maitena, compartieron un comunicado en redes sociales para informar que su padre, sus hermanos y los integrantes del equipo recibían asistencia médica. También agradecieron las muestras de cariño y pidieron una cadena de oración por la recuperación de los afectados.