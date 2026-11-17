Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:56 p. m. · 1 min de lectura

El hombre sufrió graves quemaduras mientras realizaba tareas de remodelación en un centro de salud municipal de Río Primero. La Fiscalía investiga las circunstancias de la explosión.

Una explosión provocada por una fuga de gas terminó en tragedia en la localidad cordobesa de Río Primero, donde un trabajador de 48 años perdió la vida tras sufrir graves quemaduras mientras realizaba tareas de remodelación en un centro de salud municipal.

El hecho ocurrió este martes 17 de noviembre, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando el hombre trabajaba en un antiguo consultorio odontológico que estaba siendo acondicionado para construir un baño adaptado para personas con discapacidad.

Según las primeras investigaciones, el operario utilizaba una amoladora para retirar una instalación de gas que llevaba mucho tiempo fuera de servicio. Durante los trabajos habría cortado accidentalmente un caño, lo que provocó una fuerte explosión.

Fue trasladado de urgencia, pero falleció

Inmediatamente después del accidente, el trabajador recibió las primeras atenciones médicas en el lugar.

Debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba capital, donde quedó internado.

Sin embargo, durante la tarde de este martes se confirmó su fallecimiento. Las autoridades del establecimiento sanitario comunicaron la triste noticia a sus familiares pasadas las 17 horas.

Investigan las causas de la explosión

Tras el accidente intervinieron bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de emergencias.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la explosión.

Como consecuencia del siniestro, las autoridades municipales dispusieron restringir temporalmente la atención del centro sanitario a urgencias y emergencias.

El trágico episodio vuelve a poner en discusión la importancia de las medidas de seguridad durante los trabajos de mantenimiento y remodelación en edificios que cuentan con instalaciones de gas.