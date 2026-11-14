A un día de la explosión y el incendio, continúan las evacuaciones y hay viviendas y comercios destruidos. Cinco personas permanecen internadas en grave estado y los vecinos esperan saber cuándo podrán regresar.

Un día después de la explosión y el incendio en Remedios de Escalada, vecinos con bolsos y pertenencias rescatadas aguardan noticias sobre cuándo podrán volver a sus casas. En la zona afectada, el operativo continúa y la incertidumbre atraviesa a todo el barrio.

Durante la madrugada del sábado, según informó la Municipalidad de Lanús, MetroGAS logró cortar la fuga y los Bomberos extinguieron por completo el incendio. Cinco personas seguían internadas en grave estado, con quemaduras en entre el 40 y el 90 por ciento del cuerpo. Además, otra docena de lesionados fue trasladada a distintos centros médicos, de acuerdo con su cobertura de salud.

Perímetro de seguridad y viviendas evacuadas

La Municipalidad indicó que "la zona afectada continuará restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza. Mientras, avanza la investigación judicial para determinar cómo se sucedieron los hechos y el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron".

El perímetro de seguridad comprende la cuadra donde ocurrió la explosión y otras dos cuadras a cada lado. En el sector más cercano, el acceso sigue completamente restringido; en las calles aledañas, algunos vecinos pueden entrar durante unos minutos para retirar pertenencias. No se informó oficialmente cuántas personas fueron evacuadas.

Quienes lograron regresar por un momento se encontraron con otro problema: sus viviendas permanecen sin agua, gas, electricidad ni internet. Karina Mastandrea, que vive en la zona desde hace 12 años, supo de lo ocurrido por el grupo de WhatsApp de su edificio mientras trabajaba. "Vivo a dos cuadras y el olor a gas se sentía desde hacía rato", contó.

Vecinos esperan volver a sus casas

Mastandrea pudo retirar algunas cosas y se fue a la casa de su madre, pero expresó preocupación por quienes aún no saben cuándo podrán regresar. "Hay gente llorando porque dejó a su mascota y quiere entrar", relató.

En Beltrán 82, la pollería Granja: ese es mi pollo quedó con parte de su frente destruido por el incendio. Roberto, conocido como Tito, y su esposa Marta vivían en el departamento de la planta alta. De la fachada, que antes tenía un cartel amarillo, un pequeño balcón y dos ventanas, quedó poco.

Según relataron vecinos, cuando comenzó la pérdida de gas lograron sacar a Tito del departamento. Desde afuera, presenció la explosión y las vallas de MetroGAS salieron despedidas y lo golpearon. Sufrió heridas en la cabeza que requirieron 40 puntos y permanece internado en el Hospital Narciso López, de Lanús.

Colecta para una pareja que perdió su casa

Tito y Marta perdieron su vivienda y sus pertenencias. "Están atravesando un momento de gran shock y complicado de salud", señaló una amiga cercana a la familia. Ante la situación, vecinos organizaron una colecta y difundieron en redes sociales un pedido de ayuda con los datos de una cuenta de Mercado Pago.

"Nuestros amigos Marti y Tito perdieron su casa en el incendio de Remedios de Escalada. Entre todos podemos ayudarlos a volver a empezar".

A pocos metros, el fotógrafo Cristian Rivero intenta dimensionar los daños en Fotoescalada, su negocio de Beltrán 91, que mantiene desde hace 30 años y quedó parcialmente destruido. Cinco minutos antes de la explosión, su esposa y su hijo habían estado en la fiambrería de enfrente, que desapareció por el siniestro. También habían ido al local de fotografía, pero decidieron irse porque no había luz.

"Había mucho olor. Mi señora y mi hijo se fueron y yo me quedé en mi casa", recordó Rivero. Cuando llegó tras recibir los llamados de su hijo, encontró humo y fuego. A las cinco de la mañana del sábado volvió a acercarse y, acompañado por un bombero, pudo retirar algunos bolsos. Perdió la mitad del negocio. "Estoy destruido", dijo.

La incertidumbre de las familias evacuadas

Constanza y su hijo Esteban, de unos 12 años, también tuvieron que dejar su casa, ubicada a unos 40 metros del lugar del incendio. Recién después de 24 horas pudo entrar para buscar algunas pertenencias. Todavía no sabe cuándo podrá regresar definitivamente.

"El olor lo sentí desde la estación. Imaginate lo que era", recordó Constanza. Su hijo lloraba durante la emergencia y ahora sabe que la casa está bien, aunque desconoce cuándo podrán volver.

María Eugenia Tedesco vive desde hace 25 años en el edificio ubicado sobre el local de fotografía. Comparte la vivienda con sus padres, ambos ancianos, y con su hermana de 54 años, que es no vidente. Al recordar lo sucedido, no pudo contener el llanto. Antes de la explosión, también habían percibido un fuerte olor a gas.