El actor que interpretó a Paolo el Rockero murió a los 68 años en Tandil, tras permanecer internado por neumonía. En su última publicación de Instagram contó que había dejado de fumar y compartió un mensaje de superación.

La muerte de Jorge Juan Montejo, recordado por interpretar a Paolo el Rockero, volvió a poner en primer plano una trayectoria marcada por el éxito artístico y las dificultades personales. El humorista murió a los 68 años en Tandil, luego de permanecer internado por un cuadro de neumonía en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, en su ciudad natal.

Montejo quedó en la memoria del público por sus participaciones en Badía y Cía, Peligro sin codificar y las películas de la saga Los bañeros. Detrás del personaje de pelo largo, vincha y frases populares durante los años 80 y 90, atravesó una prolongada lucha contra las adicciones que afectó su carrera y derivó en una internación en un neuropsiquiátrico.

El último mensaje de Jorge Montejo sobre dejar de fumar

El 18 de octubre de 2024, cuando tenía 66 años, el actor publicó en Instagram una imagen sonriente, con los brazos levantados, y habló de un cambio importante en su salud. Había dejado el cigarrillo después de décadas de consumir entre 20 y 40 por día.

“Casi 5 meses sin fumar”, anunció al comienzo del mensaje. Luego contó: “Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día. La tos incontrolable todas las mañanas ya era una rutina para mí. Y a mis 66 años, asumí que ya era tarde para cambiar”.

Montejo explicó que había decidido modificar sus hábitos y que ya notaba los resultados. “Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar”, escribió. También detalló: “Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor”.

El actor cerró la publicación con una invitación a quienes todavía fumaban: “Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”. Ese texto se convirtió en su último mensaje público en Instagram. Tras conocerse su muerte, seguidores regresaron a la publicación para despedirlo y recordar sus años de humor.

Las adicciones y los momentos difíciles del actor

Mucho antes de dejar el tabaco, Montejo había hablado sobre otras adicciones y sus consecuencias. En distintas entrevistas reconoció que esos problemas lo llevaron a dejar de trabajar y a sostenerse con sus ahorros.

En 2023, su entorno se preocupó cuando el actor abandonó sin aviso el Hospital Ramos Mejía, donde estaba internado. Sus familiares denunciaron su desaparición y pidieron ayuda para dar con su paradero. Horas después, informaron que había aparecido sano y salvo.

Paolo el Rockero siguió presente en las redes sociales

A pesar de las dificultades, Montejo mantuvo el vínculo con su profesión. Durante la pandemia, cuando las restricciones sanitarias impidieron la realización de espectáculos, contó que extrañaba especialmente el contacto con sus seguidores.

En sus últimos años encontró en las redes sociales una forma de mantener vigente a Paolo el Rockero, con videos breves y recuerdos de su carrera.