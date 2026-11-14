Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Una fuga de gas provocó una explosión en una fiambrería de Remedios de Escalada y dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad. La investigación quedó a cargo de una fiscalía descentralizada de Avellaneda-Lanús.

Una explosión causada por una fuga de gas destruyó una fiambrería en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El estallido ocurrió en la esquina de Beltrán e Iberlucea, a una cuadra de la avenida Hipólito Yrigoyen, y dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, al Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero. Entre las personas afectadas hay al menos dos operarios que trabajaban en la reparación del escape.

Cómo se originó la explosión en Remedios de Escalada

Según informó Metrogas, el incidente comenzó cerca de las 10 de la mañana, mientras la empresa realizaba trabajos de renovación de redes en la zona. Una máquina tunelera dañó un caño de la red de distribución y provocó una fuga de gas.

“Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando. Al menos dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados”, informó la compañía.

De acuerdo con el municipio de Lanús, en el lugar trabajaban cinco operarios de Metrogas y otros integrantes de Exgadet, una empresa tercerizada especializada en infraestructura, operación y mantenimiento. Bomberos intervinieron para sofocar el fuego y Defensa Civil trabajó en la evacuación de las viviendas linderas. También se iniciaron evacuaciones en colegios y geriátricos de los alrededores.

Investigan el escape de gas y evalúan los edificios afectados

La investigación está a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús. Los fiscales aguardaban que se liberara la zona para realizar una inspección y permanecían en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada, desde donde serían trasladados al lugar del hecho.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, explicó que esperaban que Metrogas terminara de cortar el suministro para regresar al área y evaluar los daños en los edificios. La empresa comunicó que a las 12:15 había logrado prensar uno de los extremos del caño y que trabajaba para cerrar el segundo.

Vecinos de los edificios cercanos afirmaron que todavía se escuchaban explosiones bajo el suelo. Además, la dueña de la fiambrería, Elena, aseguró que el olor a gas se percibía desde varias horas antes del estallido.

El relato de la dueña del local destruido

“Sentíamos el olor en el local y veíamos la ola que se hace cuando se fuga, que se ve nublado. Estuvieron tres horas y no hicieron nada, no sabíamos qué estaban esperando”, sostuvo Elena.

La comerciante contó que les recomendó a otras personas evacuar por el olor, aunque consideró que no se estaba tomando dimensión del peligro. Dijo que estaba lejos cuando se produjo la explosión y que sintió calor en la espalda al darse vuelta. “Reventó el negocio, me quedé sin nada”, lamentó.

Walter, un vecino de la zona, describió el estallido como “una locura” y dijo que se sintió “como un misil”. Según relató, la explosión se escuchó a varias cuadras del lugar.