El Gobierno provincial convocó a los gremios estatales y docentes para discutir los salarios del último trimestre. Entre los reclamos figuran una cláusula gatillo, una recomposición por encima de la inflación y un bono de fin de año.

El Gobierno provincial recibirá hoy a los gremios estatales y docentes en nuevas reuniones paritarias, en las que se abrirá la discusión salarial correspondiente al último trimestre del año. El posible pago de un bono de fin de año también formará parte de la agenda.

La paritaria con los sindicatos docentes está prevista para las 9 en la Subsecretaría de Coordinación. En tanto, el encuentro con los gremios estatales comenzará a las 9.30 en la Sala Mechi Mario de la Casa de Gobierno.

Los reclamos de los trabajadores estatales

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), Susana Funes, señaló que el planteo ante el Poder Ejecutivo tendrá cuatro ejes: una cláusula gatillo para octubre, noviembre y diciembre, una recomposición salarial por encima de la inflación, el pago de un bono de fin de año y una solución al endeudamiento de los trabajadores con tarjetas de crédito.

“es esperado por los compañeros. Por la situación económica actual sabemos que el bono no alcanza, los compañeros están muy endeudados con las tarjetas. Asimismo, el bono no deja de ser un alivio para ellos porque ayuda a los bolsillos y a la mesa de los trabajadores”.

Funes agregó: “Veremos qué plantea el Gobierno. Nosotros iremos con nuestra posición, aunque seguramente haya un cuarto intermedio porque la inflación se va a conocer este jueves, pero probablemente sea a la tarde”.

El bono de fin de año, en la agenda del Gobierno

El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, confirmó que el posible bono se tratará en la reunión con los gremios estatales, convocada en la Sala Mechi Mario de la Casa de Gobierno.

Las negociaciones anteriores habían establecido actualizaciones salariales vinculadas a la inflación y mecanismos de recomposición. La nueva instancia permitirá discutir los ingresos de los trabajadores para los últimos tres meses del año.