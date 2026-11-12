La jubilada de más de 65 años está alojada en una alcaidía porteña tras un intento de hurto que no llegó a consumarse. Su familia reclama que reciba atención médica y que se revise la prisión preventiva.

Estela Chávez, una jubilada de más de 65 años que cobra la mínima y vive en San Fernando, lleva un mes detenida en la Alcaidía N.º 15, en Chacarita. La acusan de intentar llevarse un corte de carne de un supermercado, aunque fue interceptada antes de cruzar la línea de cajas.

La mujer tiene seis hijos y comparte su casa con una nieta. Durante años trabajó en casas particulares, pero dejó de hacerlo cuando el costo del transporte y el desgaste físico hicieron inviable continuar. Accedió a la jubilación mediante una moratoria antes de que venciera el plan.

La causa por tentativa de hurto y la prisión preventiva

El episodio ocurrió el 8 de octubre de 2026. Según la acusación, las cámaras registraron a Chávez cuando intentaba ocultar la carne entre su ropa. El personal de seguridad la detuvo en la fila de las cajas y luego intervino la Policía.

La causa, identificada como CCC 52837/2026, tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. La tentativa de hurto tiene una pena reducida y el Código Procesal Penal establece un plazo de diez días desde la indagatoria para resolver el procesamiento. Sin embargo, Chávez lleva un mes detenida y el expediente quedó vinculado a otra causa similar de 2025.

El 26 de octubre, luego de que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires se comunicara con el juzgado y la defensa, se dictó la prisión preventiva. La representa la Defensoría Pública Oficial N.º 15 ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La salud de Estela Chávez durante la detención

El 21 de octubre, Chávez tuvo una infección urinaria. Para conseguir atención y un antibiótico, debió comunicarse con su defensor y solicitar un traslado. El 3 de noviembre volvió a necesitar asistencia médica y debió repetir el mismo procedimiento, ya que las alcaidías no están preparadas para atender a las internas.

Su hijo menor, Mariano Franco, la visita una vez por semana para dejarle ropa limpia, alimentos y artículos de higiene, aunque no puede verla. “Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí, está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman, fuman adentro, está en una celda con otras cinco. La semana pasada se descompuso de nuevo y por suerte conseguimos que la saquen al médico”, afirmó.

Franco trabaja como bachero y ayudante de cocina, pero acaba de quedarse sin empleo y busca trabajo. “Hago cualquier cosa, lo que sea”, expresó, preocupado tanto por la situación de su madre como por su propia precariedad.

Un informe alerta sobre las condiciones en las alcaidías porteñas

Un informe de 2025 del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura advirtió que aumentaron la cantidad de mujeres alojadas en los dos centros de detención habilitados y el tiempo que permanecían allí. Esos espacios están pensados para estadías de entre 24 y 72 horas, pero la mitad de las mujeres relevadas pasó más de 20 días en alcaidías y se registraron detenciones superiores a 180 días.

El documento también describió construcciones con materiales precarios y sin infraestructura suficiente para la vida cotidiana, por ejemplo, para lavar y secar la ropa. Además, señaló problemas de salud asociados al encierro, la falta de sol y la falta de agua. El Ministerio de Seguridad no respondió a la consulta sobre el informe y las condiciones de las alcaidías.

“Mi mamá ya pagó, no puede seguir quedando ahí adentro. Me prometieron que le iban a dar la libertad pero siguen pasando los días. Y además, hay gente con otras causas, mucho peores, que no está como ella, se ve todos los días”, sostuvo Franco. La familia reclama que se revise la situación de Chávez, incluida la posibilidad de que acceda a prisión domiciliaria, mientras continúa detenida por un hecho que, según la causa, no llegó a consumarse.