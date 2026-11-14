Gustavo Romanello y Agustín Baccega viajaban a un funeral cuando fueron arrestados en el aeropuerto de Phoenix. La pareja, que vive en Orlando y tenía solicitudes de asilo en trámite, permanece bajo custodia migratoria.

Los acróbatas argentinos Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Phoenix, Arizona. La pareja viajaba para asistir al funeral de un amigo y ahora permanece alojada en centros de detención migratoria.

Ambos son cordobeses y residen en Orlando, Florida. Ingresaron a Estados Unidos en 2020 y contaban con permisos de trabajo mientras tramitaban solicitudes de asilo, según relató su amigo Jonathan Batchelor.

Por qué detuvieron a los acróbatas argentinos en Arizona

El arresto ocurrió el 7 de noviembre. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la pareja había ingresado legalmente al país, pero permaneció más tiempo del permitido.

“Recibirán el debido proceso y permanecerán bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos de expulsión”, detalló el organismo estatal.

Batchelor mantenía una conversación telefónica con Romanello y Baccega cuando se produjo el operativo. Según contó, los argentinos salían del aeropuerto cuando dos agentes vestidos de civil se acercaron y preguntaron si uno de ellos era Agustín Baccega. Durante el procedimiento, escuchó a uno de los efectivos decir: “Los solicitantes de asilo no están legalmente en Estados Unidos”.

El relato del arresto y la trayectoria de la pareja

El amigo también dijo que escuchó a Romanello caminar junto a su esposo mientras preguntaba a los agentes cómo podía recoger sus pertenencias. Luego, según su relato, le consultaron su nombre y uno de los guardias dijo: “Ah, ¿tienes otro par de esposas? Este es otro”. Las voces se alejaron y la llamada se interrumpió.

Batchelor afirmó que los dos argentinos no tienen antecedentes penales y cuestionó las consecuencias de la detención para ellos y sus allegados. “Esto simplemente está sacando a buenas personas que han estado cumpliendo las reglas de sus vidas y de la vida de quienes dependen de ellos y se preocupan por ellos”, expresó.

Yasmina de Haro Cano, amiga de la pareja, también informó sobre el arresto en Instagram y destacó la trayectoria profesional de ambos. “Mi amigo Gustavo Romanello y su marido han sido detenidos por el ICE”, escribió.

Recaudan fondos para afrontar los gastos legales

“Ambos son grandes acróbatas y profesores. Gustavo ha sido competidor internacional de pole sport y artístico. Llevan seis años trabajando en Estados Unidos en parques temáticos y espectáculos acrobáticos importantes”, publicó De Haro Cano. También cuestionó el procedimiento: “Tienen todo legalizado y esto no ha sido impedimento para que los detengan”.

Los allegados de la pareja lanzaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos derivados de la detención y brindarles asistencia. En la petición destacaron que durante más de seis años ambos enseñaron, entrenaron y actuaron como acróbatas, y que formaron a numerosos artistas en Orlando y Arizona. También señalaron que cada uno tenía un empleo de tiempo completo y otro de medio tiempo.

Para gestionar la liberación, contrataron a un abogado especializado en inmigración, con un anticipo de US$ 5.500 por cada uno, es decir, US$ 11.000 en total. El primer objetivo es tramitar audiencias de fianza, aunque también deberán afrontar el monto que establezca la Justicia migratoria para recuperar la libertad. El dinero reunido se destinará a honorarios legales, gastos del proceso y eventuales fianzas.

La colecta está a cargo de un abogado y amigo cercano de la pareja, quien afirmó contar con la autorización de ambos. Si reúnen fondos suficientes, también buscarán pagar los alquileres y las facturas mensuales de los argentinos mientras sigan detenidos, para evitar que la situación afecte sus viviendas y su historial crediticio.