Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:34 a. m. · 2 min de lectura

La Noche de Mirtha pasará a emitirse una hora más tarde desde el sábado 14 de noviembre. El canal estrenará Todo sigue igual, con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, para intentar recuperar audiencia.

El Trece tomó una importante decisión que afecta a uno de sus programas más tradicionales. Mientras Mirtha Legrand continúa alejada de la pantalla por cuestiones de salud, las autoridades del canal resolvieron modificar el horario de La Noche de Mirtha, en un intento por recuperar audiencia y fortalecer su programación.

A partir del sábado 14 de noviembre, el histórico ciclo pasará a emitirse a las 22.30, una hora más tarde de lo habitual.

La modificación responde a una nueva estrategia televisiva que incluye el estreno de Todo sigue igual, un programa conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, que ocupará la pantalla desde las 21.30.

Una nueva apuesta para recuperar audiencia

El nuevo ciclo combinará humor, entrevistas, actualidad y música en vivo. También contará con monólogos, sketches y conversaciones sobre situaciones cotidianas.

La actriz Araceli González será la primera invitada, mientras que la banda La Valentín Gómez acompañará musicalmente las emisiones.

Con esta propuesta, El Trece buscará mejorar sus resultados de audiencia y competir con PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

¿Qué pasará con Mirtha Legrand?

La situación de la reconocida conductora continúa generando incertidumbre. Después de atravesar problemas de salud durante este año, Mirtha permanece alejada de su actividad televisiva y todavía no existe una fecha confirmada para su regreso.

Mientras tanto, su nieta Juana Viale continuará al frente de las tradicionales mesazas.

También trascendió la posibilidad de realizar dos programas especiales hacia finales de 2026, aunque esa alternativa todavía no fue confirmada oficialmente.

Por ahora, el histórico programa seguirá formando parte de la pantalla de El Trece, pero deberá adaptarse a un nuevo horario y a una competencia cada vez más exigente.

La decisión abre un interrogante sobre el futuro de uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina y sobre cuándo volverá Mirtha Legrand a encontrarse con su público.