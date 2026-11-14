La Armada Argentina permitirá recorrer gratis la corbeta ARA Uruguay durante una nueva edición de La Noche de los Museos 2026. La embarcación, construida en 1874 y declarada Monumento Histórico Nacional, es considerada el buque más antiguo a flote.
La propuesta tendrá lugar el sábado 14 de noviembre e incluirá visitas guiadas, actividades culturales y demostraciones vinculadas con la vida naval. El público podrá conocer uno de los barcos más emblemáticos de la historia argentina.
La historia de la corbeta ARA Uruguay y su misión antártica
La corbeta ocupa un lugar destacado en la historia naval por su participación en la expedición antártica de 1903. En esa misión rescató al explorador sueco Otto Nordenskjöld y a los integrantes de su equipo, que habían quedado aislados en el continente blanco.
Los expedicionarios permanecían en la Antártida luego de que su embarcación, el Antarctic, quedara atrapada y fuera destruida por los hielos. El rescate convirtió a la ARA Uruguay en protagonista de una de las operaciones más recordadas de las exploraciones polares argentinas.
Horarios y actividades en La Noche de los Museos
Los recorridos guiados por las instalaciones del buque se realizarán de manera continuada entre las 19 y las 2. A las 19:30 tendrá lugar la ceremonia de arriado del pabellón y, a las 20, se presentará el Coro del Centro Naval, dirigido por el maestro Daniel Saito.
La agenda seguirá a las 21:15 con demostraciones marineras que incluirán exhibiciones de nudos, códigos de banderas y recreaciones de actividades habituales a bordo. A las 22:15 habrá un espectáculo de danzas argentinas organizado junto con la Asociación Sarmientina y el Centro Sanjuanino de Buenos Aires.
Como cierre, a las 23, ambas instituciones realizarán sorteos de libros y productos regionales sanjuaninos entre los asistentes. Todas las actividades forman parte de la programación de acceso libre de la jornada.