Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La Armada Argentina abrirá al público la corbeta ARA Uruguay, construida en 1874 y considerada el buque más antiguo a flote. Habrá recorridos guiados gratuitos y actividades culturales durante la noche del sábado 14 de noviembre.

La Armada Argentina permitirá recorrer gratis la corbeta ARA Uruguay durante una nueva edición de La Noche de los Museos 2026. La embarcación, construida en 1874 y declarada Monumento Histórico Nacional, es considerada el buque más antiguo a flote.

La propuesta tendrá lugar el sábado 14 de noviembre e incluirá visitas guiadas, actividades culturales y demostraciones vinculadas con la vida naval. El público podrá conocer uno de los barcos más emblemáticos de la historia argentina.

La historia de la corbeta ARA Uruguay y su misión antártica

La corbeta ocupa un lugar destacado en la historia naval por su participación en la expedición antártica de 1903. En esa misión rescató al explorador sueco Otto Nordenskjöld y a los integrantes de su equipo, que habían quedado aislados en el continente blanco.

Los expedicionarios permanecían en la Antártida luego de que su embarcación, el Antarctic, quedara atrapada y fuera destruida por los hielos. El rescate convirtió a la ARA Uruguay en protagonista de una de las operaciones más recordadas de las exploraciones polares argentinas.

Horarios y actividades en La Noche de los Museos

Los recorridos guiados por las instalaciones del buque se realizarán de manera continuada entre las 19 y las 2. A las 19:30 tendrá lugar la ceremonia de arriado del pabellón y, a las 20, se presentará el Coro del Centro Naval, dirigido por el maestro Daniel Saito.

La agenda seguirá a las 21:15 con demostraciones marineras que incluirán exhibiciones de nudos, códigos de banderas y recreaciones de actividades habituales a bordo. A las 22:15 habrá un espectáculo de danzas argentinas organizado junto con la Asociación Sarmientina y el Centro Sanjuanino de Buenos Aires.

Como cierre, a las 23, ambas instituciones realizarán sorteos de libros y productos regionales sanjuaninos entre los asistentes. Todas las actividades forman parte de la programación de acceso libre de la jornada.