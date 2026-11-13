La mujer que conducía un Renault Sandero y chocó con un camión de la Municipalidad de Santa Rosa murió este viernes a las 7 en la Clínica Modelo, donde permanecía internada en gravísimo estado.
La conductora estaba en terapia intensiva con politraumatismos, traumatismos de cráneo y tórax, contusiones, hemorragia, fracturas costales y de pelvis, además de un neumotórax. «Lamentablemente hoy a las 7 de la mañana falleció», informaron voceros policiales.
Cómo fue el choque en Circunvalación y Varela
El siniestro vial ocurrió el martes, alrededor de las 10.30, en la esquina de la avenida Circunvalación y Varela, en Santa Rosa. Tras el impacto, la mujer fue trasladada al Hospital René Favaloro.
Por causas que se intentan establecer, un camión volcador Mercedes Benz L1114, perteneciente al municipio y que circulaba por el carril principal de Circunvalación en sentido noroeste-sudeste, colisionó con el Renault Sandero.