Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

La mujer falleció este viernes en la Clínica Modelo, donde permanecía internada en estado crítico. El choque con un camión volcador de la Municipalidad ocurrió el martes en la avenida Circunvalación y Varela.

La mujer que conducía un Renault Sandero y chocó con un camión de la Municipalidad de Santa Rosa murió este viernes a las 7 en la Clínica Modelo, donde permanecía internada en gravísimo estado.

La conductora estaba en terapia intensiva con politraumatismos, traumatismos de cráneo y tórax, contusiones, hemorragia, fracturas costales y de pelvis, además de un neumotórax. «Lamentablemente hoy a las 7 de la mañana falleció», informaron voceros policiales.

Cómo fue el choque en Circunvalación y Varela

El siniestro vial ocurrió el martes, alrededor de las 10.30, en la esquina de la avenida Circunvalación y Varela, en Santa Rosa. Tras el impacto, la mujer fue trasladada al Hospital René Favaloro.

Por causas que se intentan establecer, un camión volcador Mercedes Benz L1114, perteneciente al municipio y que circulaba por el carril principal de Circunvalación en sentido noroeste-sudeste, colisionó con el Renault Sandero.