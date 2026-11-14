Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes para once provincias. En algunas zonas también podría caer granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes para 11 provincias. Los fenómenos podrían incluir caída de granizo y desarrollarse durante las próximas horas.

Las provincias alcanzadas son Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Qué provincias tienen alerta naranja y cuáles, amarilla

Para la mañana de este sábado se esperan tormentas de variada intensidad en Chaco, Formosa y La Rioja. El SMN emitió una alerta naranja para Chaco, que advierte sobre posibles “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En tanto, rige una alerta amarilla para Formosa y La Rioja. Ese nivel señala la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Tormentas fuertes y posible caída de granizo

El organismo incluyó en el aviso a las otras provincias mencionadas por la posibilidad de que se registren tormentas fuertes en las próximas horas. El pronóstico también contempla la posible caída de granizo.