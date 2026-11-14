Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

MetroGAS cortó durante la madrugada la pérdida que originó el estallido y los Bomberos apagaron por completo el incendio. El siniestro dejó un muerto, 30 heridos y al menos dos personas desaparecidas; la zona sigue restringida mientras avanza la investigación.

La empresa MetroGAS logró cortar durante la madrugada la fuga de gas que precedió a la explosión en Remedios de Escalada, mientras que los Bomberos extinguieron por completo el incendio. El Municipio de Lanús informó que ya comenzó la evaluación de los daños y que las familias evacuadas reciben asistencia para regresar de manera paulatina a sus hogares.

El estallido ocurrió después de las 9.30 en la esquina de Coronel Beltrán y Enrique Del Valle Iberlucea. El saldo informado fue de una persona muerta, 30 heridas y al menos dos desaparecidas. La explosión destruyó viviendas y comercios, entre ellos la fiambrería DC, ubicada en Beltrán 98, que quedó completamente derrumbada.

Investigan el origen de la explosión en Remedios de Escalada

Antes del estallido, vecinos de la primera cuadra de Beltrán advirtieron un fluido incoloro en el aire y un fuerte olor mientras se realizaban trabajos en la red de gas. Algunas personas filmaron y fotografiaron la situación. La cuadrilla trabajaba sobre la calle, a pocos metros del comercio afectado, y estaba integrada por operarios de Exgadet, empresa que presta servicios para MetroGAS.

Las tareas tenían como objetivo modificar la red de distribución domiciliaria. Según lo informado por las empresas y el Municipio, durante los trabajos se produjo la rotura de un caño. Los registros tomados por vecinos documentaron la pérdida de gas y los momentos previos al incendio.

La investigación judicial deberá establecer cómo se propagaron el gas y el fuego desde el área de reparaciones hasta la esquina, y determinar las responsabilidades de las empresas que intervinieron. Mientras se completa el diagnóstico y se realizan tareas de limpieza, la zona afectada permanecerá cerrada al tránsito.

Asistencia a las familias y operativo de emergencia

El Municipio señaló que las familias evacuadas están siendo acompañadas por el área de Desarrollo Social. También destacó el trabajo del Sistema de Emergencias local, con participación de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad.

"Estamos muy orgullosos del trabajo realizado y de la capacidad de respuesta de nuestros equipos", señalaron desde el Municipio de Lanús.

Las autoridades agradecieron además la colaboración de Bomberos y personal de Defensa Civil de distritos vecinos, así como el apoyo de instituciones locales. El Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el funcionamiento del Centro de Evacuados; también colaboraron grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

El Municipio reconoció la ayuda voluntaria de vecinos de Lanús y destacó la paciencia de quienes viven en Remedios de Escalada durante el operativo. "Lanús es un pueblo solidario y, como siempre, vamos a salir adelante. Gracias", concluyeron desde la intendencia que conduce Julián Álvarez.