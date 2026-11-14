Poca Soda y León Gamba ofrecerán una noche de música y baile este sábado 14 de noviembre en Santa Rosa. El espectáculo comenzará a las 21:30 en El Galpón, ubicado en el predio de la Rural, con folklore, cumbia y cuarteto.
Poca Soda y León Gamba, en vivo en El Galpón
La banda Poca Soda nació en General Acha y tiene más de diez años de trayectoria en la escena regional. Su formación reúne a trece músicos de distintas localidades pampeanas y se consolidó como una de las propuestas bailables de la provincia.
León Gamba, cantautor y productor folklórico oriundo de Santa Rosa, se presentó en distintos puntos del país. En 2020 ganó el certamen de Cosquín y compartió escenario con referentes de la música popular argentina como Raly Barrionuevo y Peteco Carabajal.
Entradas e ingreso al bailazo en Santa Rosa
El encuentro, anunciado como ¡Bailazo!, incluirá una cantina popular y se extenderá hasta las 3 de la madrugada. El ingreso al predio será por las calles Chaco y Mendoza.
Las entradas están disponibles en planetaentrada.com y en SmallCenter, ubicado en la esquina de Gil y Lisandro de la Torre.