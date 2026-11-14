Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Las dos propuestas compartirán escenario este sábado 14 de noviembre en El Galpón, con folklore, cumbia y cuarteto. El encuentro comenzará a las 21:30 y se extenderá hasta las 3 de la madrugada.

Poca Soda y León Gamba ofrecerán una noche de música y baile este sábado 14 de noviembre en Santa Rosa. El espectáculo comenzará a las 21:30 en El Galpón, ubicado en el predio de la Rural, con folklore, cumbia y cuarteto.

Poca Soda y León Gamba, en vivo en El Galpón

La banda Poca Soda nació en General Acha y tiene más de diez años de trayectoria en la escena regional. Su formación reúne a trece músicos de distintas localidades pampeanas y se consolidó como una de las propuestas bailables de la provincia.

León Gamba, cantautor y productor folklórico oriundo de Santa Rosa, se presentó en distintos puntos del país. En 2020 ganó el certamen de Cosquín y compartió escenario con referentes de la música popular argentina como Raly Barrionuevo y Peteco Carabajal.

Entradas e ingreso al bailazo en Santa Rosa

El encuentro, anunciado como ¡Bailazo!, incluirá una cantina popular y se extenderá hasta las 3 de la madrugada. El ingreso al predio será por las calles Chaco y Mendoza.

Las entradas están disponibles en planetaentrada.com y en SmallCenter, ubicado en la esquina de Gil y Lisandro de la Torre.