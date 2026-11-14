Tras la presentación del amistoso entre River e Inter Miami, el club de Núñez publicó un mensaje dedicado a Lionel Messi. El encuentro se jugaría en el Monumental durante la pretemporada y promete convocar a figuras de ambos equipos.

La presentación del amistoso entre River Plate e Inter Miami generó repercusión en el fútbol argentino y mundial. En ese contexto, el club de Núñez publicó un mensaje dirigido a Lionel Messi, protagonista del encuentro previsto en el Monumental.

Desde su cuenta internacional en la red social X, River compartió imágenes del capitán argentino durante sus actuaciones con la Selección en el estadio y escribió: “No puedo esperar a verte de nuevo, Leo”. La publicación fue replicada por miles de usuarios y aumentó la expectativa por la posibilidad de ver a Messi disputar un partido de clubes en la Argentina.

El amistoso entre River e Inter Miami, en el Monumental

El partido fue presentado bajo el lema “Un encuentro Monumental” y figura entre los principales atractivos de la pretemporada de ambos equipos, antes del comienzo de sus respectivas competencias oficiales. Para River, será una oportunidad de enfrentarse a un rival de repercusión global; para Inter Miami, una visita de gran impacto mediático en Sudamérica.

Además de Messi, el amistoso podría reunir a varias figuras. Según lo informado por los organizadores, el equipo estadounidense podría contar con Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro. Por el lado del conjunto argentino, se espera la presencia de campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Ángel Correa.

La expectativa por el regreso de Messi al estadio Monumental

El escenario suma un componente simbólico a la cita. Durante años, el Monumental fue una de las principales casas de la Selección Argentina y recibió algunas de las noches más recordadas de Messi con la camiseta albiceleste. Su regreso al estadio, esta vez con los colores de Inter Miami, añade una dimensión emocional al encuentro.

River e Inter Miami informaron que en los próximos días darán a conocer los horarios, el sistema de venta de entradas y los precios de las localidades. La expectativa es que la demanda sea extraordinaria para un partido que reunirá a una de las máximas figuras de la historia del fútbol y a uno de los estadios más emblemáticos del continente.