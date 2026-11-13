Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 3 min de lectura

La pérdida del poder adquisitivo lleva a más hogares a elegir segundas marcas y productos propios de supermercados. Las promociones y las compras más frecuentes, pero pequeñas, reflejan las dificultades para llegar a fin de mes.

Seis de cada diez argentinos abandonaron las primeras marcas: el bolsillo obliga a cambiar los hábitos de consumo

La pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida están modificando profundamente las decisiones de compra de las familias argentinas. Cada vez son más los hogares que dejan de lado las marcas tradicionales y buscan alternativas más económicas para llegar a fin de mes.

Según un relevamiento de Nielsen IQ, más del 60% de los hogares argentinos comenzó a elegir segundas marcas o productos de marcas propias de supermercados, una proporción muy superior al promedio regional, que alcanza el 41%.

El precio manda y las marcas pierden protagonismo

Durante años, muchos consumidores mantuvieron su fidelidad a determinadas marcas. Sin embargo, la situación económica está cambiando esa costumbre.

Actualmente, las marcas propias de supermercados pueden costar entre un 20% y un 40% menos que los productos tradicionales. Esta diferencia resulta determinante para las familias que necesitan ajustar sus presupuestos.

En rubros esenciales, como alimentos de almacén y productos lácteos, las alternativas económicas ya representan entre el 30% y el 40% de las ventas.

Se compra más seguido, pero cada vez menos

Otro fenómeno que refleja las dificultades económicas es el cambio en la frecuencia de las compras.

Los consumidores visitan los comercios con mayor frecuencia, pero llevan menos productos en cada oportunidad. Según los datos difundidos, el volumen por compra registró una caída del 2,5%.

Esta tendencia demuestra que muchas familias dejaron de realizar grandes compras mensuales y comenzaron a administrar sus gastos prácticamente día por día.

Las ofertas se convirtieron en una necesidad

Las promociones, los descuentos y las ofertas de dos productos por el precio de uno se transformaron en herramientas fundamentales para sostener el consumo.

Actualmente, cerca de la mitad de las ventas en supermercados está relacionada con algún tipo de promoción.

Frente a este escenario, las cadenas comerciales buscan atraer clientes mediante descuentos, mientras que las empresas alimenticias intentan moderar los aumentos para evitar una caída todavía mayor de las ventas.

Los supermercados también sienten la caída del consumo

Los números oficiales reflejan las dificultades que atraviesa el comercio.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados registraron una caída interanual del 3,7% durante agosto de 2026.

El dato confirma que el cambio hacia productos más baratos se produce en un contexto de retracción del consumo.

Una realidad que se siente en cada hogar

Detrás de las estadísticas aparece una realidad cotidiana: familias que comparan precios, recorren distintos comercios, aprovechan descuentos y resignan marcas que durante años formaron parte de sus mesas.

La elección de segundas marcas ya no responde solamente a una preferencia comercial, sino también a la necesidad de administrar ingresos que no siempre alcanzan para cubrir todos los gastos.

El fenómeno deja una pregunta que merece una reflexión: ¿los argentinos están cambiando sus hábitos de consumo por elección o porque la situación económica ya no les permite comprar lo que antes compraban?

Mientras los números muestran una caída en las ventas, en los hogares argentinos la preocupación sigue siendo la misma: hacer rendir cada peso y llegar a fin de mes.