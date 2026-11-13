Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 8:57 p. m. · 2 min de lectura

La Justicia investiga posibles responsabilidades durante los trabajos de renovación de la red de gas. Siete personas sufrieron heridas graves y continúa la búsqueda de dos desaparecidos.

Tragedia en Lanús: una explosión de gas dejó un muerto, dos desaparecidos y 30 heridos

Una violenta explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones sacudió este viernes 13 de noviembre el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El trágico episodio dejó una persona fallecida, dos desaparecidas y 30 heridas, siete de ellas en grave estado.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de distribución de gas.

Según las primeras informaciones oficiales, una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista de MetroGAS dañó una cañería, provocando una importante fuga de gas que posteriormente derivó en una explosión de enorme magnitud.

Un comercio quedó completamente destruido y varios edificios cercanos sufrieron importantes daños materiales. La detonación generó escenas de desesperación entre comerciantes, trabajadores y vecinos.

Una fuga de gas que habría comenzado más de una hora antes

Uno de los aspectos más preocupantes del episodio es el tiempo transcurrido entre la rotura de la cañería y la explosión.

Según informó el Municipio de Lanús, el daño se produjo alrededor de las 9:44, mientras que la explosión ocurrió a las 10:52.

Las autoridades municipales cuestionaron que no se hubiera dado aviso inmediato a los servicios públicos de emergencia, una situación que ahora forma parte de la investigación judicial.

Siete heridos graves y dos personas desaparecidas

El último balance oficial confirmó 30 personas heridas, de las cuales siete presentaban lesiones graves, principalmente quemaduras.

Los pacientes fueron derivados a distintos establecimientos sanitarios, entre ellos el Hospital Evita y el Hospital Narciso López.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar a las dos personas reportadas como desaparecidas.

La Justicia investiga posibles responsabilidades

La investigación judicial busca determinar si existieron negligencias durante los trabajos y si se cumplieron los protocolos de seguridad correspondientes.

La fiscalía dispuso medidas contra dos directivos de MetroGAS vinculados con el operativo, mientras se intenta establecer por qué no se activaron oportunamente los mecanismos de emergencia.

Evacuaciones y momentos de desesperación

La magnitud de la explosión obligó a evacuar viviendas, comercios y establecimientos cercanos, incluidos centros educativos y un geriátrico.

Bomberos, ambulancias, Defensa Civil y personal de seguridad participaron del operativo desplegado en la zona.

Vecinos relataron que habían percibido un intenso olor a gas antes del estallido y describieron momentos de enorme angustia cuando las llamas alcanzaron varios metros de altura.

La tragedia vuelve a poner bajo discusión los controles de seguridad en las obras realizadas sobre redes de servicios públicos, especialmente cuando se desarrollan en sectores comerciales y residenciales con una importante circulación de personas.

La investigación deberá establecer si esta tragedia pudo haberse evitado y quiénes deberán responder por sus consecuencias.

La información corresponde a los reportes difundidos durante la tarde y noche de este viernes y permanece sujeta a nuevas actualizaciones. ABC Color +2