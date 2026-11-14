Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El Club Picaflor convoca a una actividad gratuita y sin inscripción previa este domingo 15 de noviembre, a las 9. La propuesta invita a observar aves acuáticas en el Lago de Regatas y está abierta a la comunidad.

El Lago de Regatas, en la Ciudad de Buenos Aires, será escenario este domingo 15 de noviembre de una salida para observar aves acuáticas y recorrer el entorno natural. La actividad es organizada por el Club Picaflor y no requiere inscripción previa.

El punto de encuentro será el mirador del lago, a las 9. Desde el club recomiendan sumarse a su grupo de WhatsApp, donde comparten actualizaciones e información útil para quienes quieran participar.

Una salida de observación de aves abierta a la comunidad

El Club Picaflor es un espacio dedicado a la observación de aves que también busca generar un lugar de encuentro creado por y para la comunidad LGBT+. Cada semana organiza distintas propuestas, entre ellas jams de dibujo y recorridos por lagos cercanos o ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La excursión del domingo ofrece una alternativa al aire libre para conocer la fauna del lago y disfrutar de un oasis natural en pleno corazón porteño.

La Noche de los Museos, otra propuesta para el fin de semana

El sábado 14 se realizará la Noche de los Museos. Desde las 19 y hasta la madrugada, más de 350 museos y espacios culturales abrirán sus puertas con entrada gratuita.

La programación incluirá exposiciones, exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, espacios de exploración, DJ en vivo, shows musicales, serenatas, espectáculos de magia, visitas guiadas y teatralizadas, proyecciones, experiencias inmersivas y mapping.

El pase para viajar durante la Noche de los Museos

Para facilitar los traslados, el Gobierno porteño habilitará un pase que deberá descargarse y presentarse al viajar en transporte público. La información disponible anuncia un cronograma de horarios, pero no detalla cuáles serán.