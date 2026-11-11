Luciano Pereyra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa a la misa de clausura del papa León XIV en la Basílica de Luján. El cantante interpretó “Solo le pido a Dios” ante una multitud que colmó la Plaza de Belgrano.
El artista, oriundo de Luján, encabezó el principal segmento musical de la jornada y acompañó la espera de miles de familias y delegaciones de peregrinos que aguardaban la llegada de la comitiva vaticana.
Luciano Pereyra interpretó “Solo le pido a Dios” en Luján
Con el templo neogótico de fondo, Pereyra cantó el clásico del cancionero nacional compuesto por León Gieco, convertido en un himno de paz y fraternidad.
Los fieles acompañaron la interpretación con un coro multitudinario. La presentación elevó el clima de recogimiento y emoción en la plaza, antes de la llegada del Santo Padre y de las autoridades eclesiásticas a la ciudad donde se encuentra la basílica de la patrona de la Argentina.