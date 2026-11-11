El streamer y humorista condujo el encuentro juvenil en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y vinculó la literatura argentina con la espiritualidad. Luego, la jornada siguió con presentaciones musicales antes del mensaje pastoral del Papa.

Luquitas Rodríguez sorprendió con una faceta distinta durante la vigilia juvenil que aguardó la llegada del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Frente a una multitud de jóvenes y a la comitiva vaticana, el streamer y humorista de 34 años ofreció un discurso sobre los vínculos entre el arte, la fe y la identidad.

En su intervención, destacó la capacidad de las expresiones artísticas para despertar asombro y conectar a las personas con la espiritualidad. También evocó obras y autores centrales de la literatura argentina, desde José Hernández hasta Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal.

Luquitas Rodríguez vinculó el arte con la fe y la literatura argentina

“Cuando leemos un poema o miramos una película, aparece un asombro esencial que nos conecta con el misterio. Porque el arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos o nos lleva a lo profundo de nosotros. El arte nos hace mejores, nos hace más humanos y nos hace más divinos”, expresó Rodríguez.

Al repasar las letras nacionales, recordó al gaucho creado por Hernández y mencionó las búsquedas filosóficas presentes en otras obras. “Pienso en nuestro poema fundacional que narra la historia del gaucho Martín Fierro: un hombre de periferia, de guitarra y de lealtades. Vienen a mi memoria las búsquedas borgeanas y el viaje dantesco de nuestro Adán Buenosayres, cuya alma se debate entre ángeles y demonios frente a la iglesia de San Bernardo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano”, afirmó.

El mensaje del streamer a los jóvenes antes de la llegada del Papa

En el cierre, Rodríguez retomó una frase del Martín Fierro, “el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo”, y la relacionó con la fuerza interior de las nuevas generaciones. También agradeció la presencia del Pontífice en el escenario central.

“Le agradecemos al Santo Padre por acompañarnos en ese camino. Hoy me toca presentarles a artistas jóvenes que han decidido consagrar su vida a la transformación de lo humano mediante la belleza. Vamos a encontrar ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra de arte”, concluyó.

La grilla musical de la vigilia juvenil en Palermo

Después del discurso, la jornada continuó con una programación musical dirigida a distintas generaciones. Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, Valentino Merlo presentó “Tierra Zanta” y Maggie Cullen cantó “Oración del remanso”, antes del esperado mensaje pastoral de León XIV.