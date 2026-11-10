La autopista permanecerá cerrada en ambos sentidos desde la medianoche del miércoles 11 de noviembre, por el operativo de seguridad ante la visita de León XIV. La reapertura dependerá del final de la misa y de las tareas de seguridad.

El Acceso Oeste estará cerrado en ambos sentidos por el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina. La restricción comenzará a la medianoche del miércoles 11 de noviembre y abarcará toda la traza entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

La interrupción del tránsito podría extenderse, en principio, hasta las 14 del miércoles. Sin embargo, la circulación se habilitará cuando termine el operativo de seguridad, por lo que todavía no hay un horario definitivo de reapertura.

Desvíos y cortes de acceso a Luján

Según el cronograma de la Municipalidad de Luján, hasta el martes 10 de noviembre a las 12 el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 funcionará con normalidad. Desde ese momento comenzarán los controles y desvíos para ordenar la llegada de los visitantes.

En la Autovía 7 desde la Ruta 6, habrá un corte en el cruce de ambas vías y los vehículos serán desviados hacia Open Door y Colonia Cabred, donde funcionarán estacionamientos. En sentido Junín-Luján, el corte estará ubicado en Cortínez.

Rutas afectadas por el operativo de tránsito

En la intersección de la Ruta 6 y la Ruta 192, los conductores serán derivados hacia Open Door y Colonia Cabred. La Vieja Ruta 7 y la Ruta 34 tendrán cortes en la Ruta 6, con desvíos hacia los estacionamientos habilitados en esas localidades.

También habrá una restricción sobre la Ruta 47, a la altura de la Ruta 5, y un corte en la Ruta 5 a la altura de Jáuregui. En estos dos últimos casos, los visitantes deberán continuar a pie desde las zonas de estacionamiento.

Trenes con mayor frecuencia para llegar a Luján

La Municipalidad recomendó utilizar el transporte público para trasladarse hasta la ciudad. Como parte del operativo, las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martín ofrecerán servicios con mayor frecuencia para facilitar el viaje de los asistentes a la misa frente a la basílica de Luján.