En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV escuchó los testimonios de dos presos en la cárcel de Devoto, quienes leyeron reflexiones sobre su estancia en el penal.
Entre las frases compartidas durante el encuentro, los reclusos expresaron: “Hay una nueva vida por vivir” y “Siempre hay una salida y Dios escucha”.
Reflexiones sobre la vida en el penal
Los testimonios estuvieron centrados en la experiencia de los presos durante su permanencia en la cárcel. El material difundido no precisa la fecha del encuentro ni aporta más detalles sobre las reflexiones leídas.