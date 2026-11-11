Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 8:57 a. m. · 1 min de lectura

En el último día de su visita a la Argentina, el Papa escuchó a dos reclusos que leyeron reflexiones sobre su estancia en la cárcel. “Hay una nueva vida por vivir” y “Siempre hay una salida y Dios escucha” fueron algunas de las frases compartidas.

En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV escuchó los testimonios de dos presos en la cárcel de Devoto, quienes leyeron reflexiones sobre su estancia en el penal.

Entre las frases compartidas durante el encuentro, los reclusos expresaron: “Hay una nueva vida por vivir” y “Siempre hay una salida y Dios escucha”.

Reflexiones sobre la vida en el penal

Los testimonios estuvieron centrados en la experiencia de los presos durante su permanencia en la cárcel. El material difundido no precisa la fecha del encuentro ni aporta más detalles sobre las reflexiones leídas.