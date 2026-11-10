Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 8:42 a. m. · 1 min de lectura

El cantante uruguayo describió como “un regalo del cielo” la oportunidad de presentarse ante el papa León XIV. El encuentro tuvo un significado especial mientras atraviesa el duelo por la muerte de su hija Florencia.

El cantante uruguayo Lucas Sugo se presentó ante el papa León XIV en una actuación que, según expresó, tuvo un significado especial mientras atraviesa el duelo por la muerte de su hija Florencia.

El músico definió la oportunidad de cantar frente al pontífice como “un regalo del cielo”, en referencia a la importancia espiritual y personal que tuvo el encuentro.

Una experiencia atravesada por el duelo

La presentación adquirió una dimensión íntima para Sugo, que atraviesa una pérdida familiar irreparable. Para el artista, cantar ante León XIV fue más que una actuación y quedó ligado al recuerdo de su hija.

El episodio reunió la emoción de participar en un acontecimiento excepcional con la tristeza por una ausencia que sigue presente. La música y la espiritualidad aparecen en el relato del cantante como fuentes de consuelo en un momento difícil.