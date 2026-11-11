Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:22 a. m. · 1 min de lectura

La ceremonia en la Basílica de Luján marcará el cierre de la visita del Pontífice al país. También asistirán representantes de distintos espacios políticos y comunidades acompañadas por Cáritas.

Sergio Massa, referente del Frente Renovador y excandidato presidencial, se hizo presente este miércoles por la mañana en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el papa León XIV tiene previsto celebrar su última misa en territorio argentino.

El dirigente político llegó durante las primeras horas de la jornada para participar de la ceremonia religiosa, programada para las 10 de la mañana, que marcará el cierre de la visita del Sumo Pontífice al país.

Durante su presencia en Luján, Massa compartió momentos con voluntarios de Cáritas y fieles que se acercaron para acompañar al Papa en una jornada de especial significado para la comunidad católica.

La celebración en la histórica Basílica constituye uno de los momentos centrales de la despedida de León XIV, luego de una visita marcada por encuentros con distintos sectores de la sociedad argentina y mensajes relacionados con la solidaridad, la situación social y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades.

La participación del dirigente se produce en una jornada que también contará con la presencia de representantes de distintos espacios políticos. Entre los invitados figuran el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

La misa tendrá como eje central la caridad y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. Representantes de comunidades asistidas por Cáritas participarán de la ceremonia, en el marco de los 70 años de trabajo de la organización en Argentina. AICA +1

Tras la celebración en Luján, está prevista la despedida oficial del Papa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de su partida hacia Perú, donde continuará su gira por Sudamérica. LA NACION +1.