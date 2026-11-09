La fiscalía considera que el sitio podría ser la escena primaria del crimen de la docente rural, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de octubre cerca de Esquina. En un rastrillaje recuperaron prendas, una hebilla y la mano que faltaba.

La investigación por el crimen de la docente rural Nancy Estela Godoy, de 52 años, sumó un hallazgo en la estancia El Malezal, cerca de Esquina. A unos diez metros del lugar donde apareció el cuerpo, los investigadores detectaron un camastro de juncos que podría ser la escena primaria del ataque.

El fiscal Javier Mosquera explicó que un rastrillaje en la zona permitió encontrar prendas, una hebilla con cabellos que serían de la víctima y la mano que faltaba del cuerpo. Los elementos estaban bajo camalotes y otras plantas acuáticas, a unos 40 o 50 centímetros de profundidad.

El rastrillaje permitió encontrar nuevos elementos

La búsqueda se realizó con una decena de policías, luego de que el viernes los investigadores volvieran al sector donde habían aparecido los restos. El camastro era “algo casi circular, con la vegetación aplastada”, describió Mosquera. La disminución del nivel del agua facilitó el hallazgo.

“Estamos casi seguros que es la escena primaria” del hecho, sostuvo el fiscal. También precisó que el camastro está a unos diez o quince metros del sitio donde fue descartado el cuerpo, aunque advirtió que el terreno presenta condiciones cambiantes.

“Es una zona que cambia día a día y eso también juega en contra de la investigación”, detalló Mosquera.

La investigación por el crimen de Nancy Godoy

Antes de encontrar la vegetación aplastada, se habían realizado allanamientos y pericias para identificar dónde ocurrió el ataque, pero todos habían dado resultado negativo. Mosquera señaló que el nivel del agua era mucho mayor al momento del crimen y que el cuerpo fue hallado cuando el agua ya había bajado. En el bañado también hay sectores más elevados que no se inundan, donde habría ocurrido el ataque a puñaladas.

“Llevo quince años de fiscal y es la primera vez que veo algo tan cambiante y complicado para llegar a resultado final positivo”, afirmó. El funcionario agregó que “se tomaron muestras del camastro para enviar al Instituto Médico Forense” con el objetivo de corroborar la hipótesis.

La fiscalía informó que hubo avances en los últimos días, aunque todavía resta incorporar al expediente el resultado de las pericias telefónicas. “Avanzamos a paso firme, pero hablar de esclarecimiento es muy aventurado”, advirtió Mosquera. Los análisis pendientes podrían ayudar a establecer la conducta de los cinco detenidos.

Quiénes están detenidos por el caso

Godoy había sido designada en agosto como docente de la Escuela Rural 626, ubicada en una zona conocida como El Malezal, dentro de la estancia El Curupí. El 6 de octubre viajó desde Esquina hacia la escuela y al día siguiente tuvo el último contacto con su familia.

La maestra debía regresar a su casa ese fin de semana. Según la investigación, Rosa Leguizamón, la baqueana que recorría parte del trayecto a caballo con Godoy, le habría dicho que la camioneta de la estancia no viajaría a Esquina por las lluvias. Ese viernes, Leguizamón y su marido, Nahuel Rojas, fueron a Sauce para participar de la Fiesta del Mencho y volvieron el miércoles siguiente. Al advertir que la docente no estaba, Leguizamón avisó a la familia.

El cuerpo fue encontrado el 28 de octubre. El Instituto Médico Forense determinó que Godoy tenía cortes y profundas estocadas en distintas partes del cuerpo, y constató la amputación de una mano. Además, no descartó que hubiera sido víctima de un ataque sexual.

Por el crimen están detenidos el capataz de la estancia, Ireneo Zarza; los peones Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, acusados de ser coautores junto a Rosa Leguizamón. Otro peón, Ernesto Ezequiel Bordón, permanece con prisión preventiva, acusado de falso testimonio.