Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 8:08 a. m. · 2 min de lectura

El pontífice alertó sobre las adicciones, las humillaciones en redes sociales y la búsqueda del éxito a cualquier precio. También llamó a defender la libertad, el respeto y la dignidad humana.

El papa León XIV dejó un fuerte mensaje dirigido especialmente a los jóvenes durante su multitudinario encuentro en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde, según lo informado, más de un millón de personas se congregaron para escucharlo y recibir su bendición.

En un discurso cargado de reflexiones sobre los desafíos de la sociedad actual, el pontífice advirtió sobre los peligros de las redes sociales, las humillaciones públicas, las drogas, la pornografía y la creciente obsesión por el dinero y el éxito personal.

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando cuestionó la búsqueda del éxito a cualquier precio y llamó a los jóvenes a no dejarse dominar por las presiones sociales ni por modelos de vida basados exclusivamente en el poder económico, la apariencia y el reconocimiento.

“Ustedes también están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, expresó León XIV, en una clara invitación a defender los valores personales frente a las exigencias de una sociedad cada vez más competitiva.

El Papa también puso especial atención en el impacto que pueden tener las redes sociales sobre las nuevas generaciones, particularmente cuando se convierten en espacios de humillación, exposición y maltrato.

En ese contexto, su mensaje apuntó a recuperar el respeto por los demás y a comprender que la dignidad humana no puede quedar sometida a la aprobación de una pantalla ni a la cantidad de seguidores.

Las adicciones también ocuparon un lugar importante en sus advertencias. El pontífice mencionó las drogas y la pornografía entre los riesgos que pueden afectar la libertad de las personas, especialmente durante la juventud.

“No permitan que nadie les arrebate la libertad”, pidió ante la multitud, al insistir en la importancia de tomar decisiones propias y no dejarse arrastrar por conductas que puedan condicionar el futuro.

La jornada también estuvo marcada por momentos de profunda emoción. El Papa agradeció el recibimiento de los argentinos con palabras que despertaron una ovación: “Gracias por esta bienvenida que quizás solo Argentina puede dar”.

Entre cánticos, aplausos y expresiones de entusiasmo similares a las que suelen escucharse en las canchas de fútbol, León XIV saludó a los fieles y bendijo a numerosos bebés que fueron acercados durante su recorrido.

Más allá del fervor religioso, el mensaje del pontífice dejó planteada una reflexión que atraviesa a toda la sociedad: qué valores se están transmitiendo a las nuevas generaciones y cuánto espacio ocupan hoy el dinero, la exposición en las redes y la necesidad de alcanzar el éxito a cualquier precio.

Con sus palabras, León XIV invitó a los jóvenes a construir su futuro desde la libertad, el respeto, la solidaridad y la dignidad humana, en un mundo donde las presiones sociales y las nuevas tecnologías plantean desafíos cada vez mayores.