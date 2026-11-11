Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La tarifa de la Verificación Técnica Vehicular bonaerense aumentó un 17,6% y contempla exenciones y bonificaciones según el tipo de usuario o vehículo. El pago puede hacerse por internet al solicitar el turno o, en algunas plantas, de manera presencial.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires registra un aumento del 17,6%. El sistema vincula el valor del trámite con los salarios del sector y establece que la tarifa básica debe equivaler al 7% del sueldo de un operario de categoría 1.

Ese salario se fijó en $1.630.085,67 para el período de abril a junio. A partir de esa referencia, las concesionarias solicitaron actualizar los montos de la verificación. Los valores finales, incluido el IVA, dependen del tipo de vehículo, su tamaño y su peso.

Quiénes pueden acceder a descuentos en la VTV

Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. En tanto, jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a una bonificación del 50%.

El mismo descuento se aplica a los vehículos con más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.

Cómo se paga la Verificación Técnica Vehicular

El pago se realiza de manera anticipada a través de la web, al momento de solicitar el turno. Se puede abonar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o código QR.

Algunas plantas tienen un sistema híbrido que también permite pagar directamente en el lugar. Por eso, se recomienda consultar la modalidad habilitada antes de reservar.

Si la planta elegida opera con prepago, el pago debe completarse desde la web antes de asistir. En ese caso, no se puede abonar el día de la verificación y el turno no queda confirmado si el trámite no se paga previamente.