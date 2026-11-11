El Papa convocó a una multitud en la Plaza Intendente Seeber y alentó a los jóvenes a anunciar el mensaje de Cristo. Los asistentes destacaron su cercanía y el vínculo con el legado de Francisco.

Con selfies, cantos, baile y fuegos artificiales, una multitud de más de un millón de personas participó de la vigilia encabezada por el papa León XIV en la Plaza Intendente Seeber. Los jóvenes que se acercaron al encuentro lo describieron como “cercano”, “sencillo” y “humano”, y señalaron que reconocieron en sus palabras parte del legado de Francisco.

Durante su mensaje, León abordó temas como la cultura digital, la presión social que atraviesan los jóvenes y el uso de las tecnologías. También retomó la frase que Francisco pronunció en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023: “Todos, todos, todos”. El nuevo pontífice completó la consigna con una invitación: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

León XIV retomó el legado de Francisco en la vigilia

Paula y Julieta, integrantes del movimiento La Palabra de Dios, destacaron la invitación a vivir cerca de Jesús y seguir su ejemplo. “Me quedan pensando en la sencillez del mensaje de Jesús, que es muy humano y nos viene a humanizar a todos como Iglesia y pueblo”, expresaron.

Paula contó que la imagen del Papa cambió para ella durante la jornada: “Lo sentí muy personal. Ayer pensé que era un Papa más distante y hoy sentí que me llegaba más. Me gustó que siento que nos trajo un poco de Francisco que no pudo venir, tomó su legado y lo amplió”.

La recepción en el país también fue parte del mensaje. El lunes, 2,5 millones de personas asistieron a la misa de León XIV, mientras que este martes la vigilia convocó a más de un millón. La agenda todavía incluye una visita a Luján.

“Vayan y anuncien”: el llamado del Papa a los jóvenes

Bajo el lema “¡Vayan y anuncien!”, León exhortó a los jóvenes a llevar su mensaje por ciudades y pueblos, para que “quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”. A una mujer que dijo que sentía haber escuchado tarde el llamado religioso, le respondió: “Nunca es tarde. Se que hay mucha gente con inquietud de dar su vida a Cristo y no tengan miedo de responder”.

Un preadolescente que comenzaba a acercarse a la Iglesia contó que la experiencia lo emocionó: “Yo soy nuevo en esto de empezar a venir a la Iglesia, así que fue muy emocionante. Tuve muchas idas y vueltas y es como que ahora me pasaron muchas cosas que me hicieron quedarme acá”.

Desde la tarde, adolescentes, niños, familias y personas que llegaron solas ocuparon la Plaza Intendente Seeber. Un día antes, León había celebrado allí su primera misa en el país, con un mensaje que ubicó a las familias en el centro de la tarea evangelizadora.

Jóvenes salesianos destacaron la cercanía de León XIV

Junto al escenario, jóvenes exploradores salesianos del Batallón 50 “Pedro Lorenzo Massa” saltaban y posaban para una selfie. Florencia, llegada desde Villa Luzuriaga, en la provincia de Buenos Aires, describió el cambio que implicó la llegada del nuevo pontífice: “Veníamos trabajando mucho y fue un cambio la llegada de León XIV. Pero lo que dijo estos días en nuestro país nos pareció lo correcto y, además, lo notamos muy humano: se sacó el nombre de Papa y fue solo León”.

La joven explicó que estaban acostumbrados a la cercanía y el carisma de Francisco, pero que también vieron a León contento y descontracturado. El grupo realiza actividades para niños como parte de su compromiso religioso y esperaba llevarles el mensaje del pontífice.

Una vigilia con mates, juegos y confesiones

El parque alrededor del escenario ofreció espacio para que los asistentes extendieran mantas, prepararan mates y se sentaran en sillas. El ambiente, con grupos de amigos jugando y jóvenes sacándose fotos, tuvo el clima de un festival. Algunos scouts jugaron al truco e invitaron a sumarse a una persona de seguridad que trabajaba desde las 10 de la mañana.

En distintos sectores, sacerdotes recibieron a fieles que querían confesarse. Hubo conversaciones, sonrisas y gestos de cercanía, como el choque de puños con el que un cura despidió a una joven. También se destacó la presencia de numerosos niños y niñas que, a diferencia de la jornada anterior, llegaron sin sus padres.

Segundo y Patricio, dos amigos de 13 años vinculados al Opus Dei, habían asistido el lunes con el Colegio San Pablo y regresaron juntos a la vigilia. “Esperamos el mensaje que traiga paz al país que está en conflicto y, en especial, la paz que hace falta”, dijo Segundo.