Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Miles de fieles y peregrinos se reunieron en las inmediaciones de la Basílica para esperar la última misa del pontífice en el país. Las autoridades proyectan una convocatoria superior al millón de personas.

A más de 11 horas de la llegada del papa León XIV a Luján, miles de fieles y peregrinos ya se concentraban en los alrededores de la Basílica para pasar la noche y asegurarse un lugar en la última misa del pontífice en la Argentina.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad estiman que la convocatoria en el municipio bonaerense podría superar el millón de personas. En la previa de la jornada del miércoles 11 de noviembre, la multitud ocupaba la Plaza Belgrano.

La vigilia en Luján, en imágenes

La espera por el cierre de la gira de León XIV por la Argentina se extenderá durante toda la madrugada. Estas son 21 fotos de la vigilia de los fieles y peregrinos frente a la Basílica de Luján.