La presencia de celebridades, influencers y funcionarios en un sector exclusivo generó críticas por el contraste con la multitud que asistió a la misa. La distribución de las invitaciones y el mensaje de diálogo del Papa quedaron en el centro del debate.

Mientras millones de fieles se concentraban en el Monumento de los Españoles para seguir la misa del Papa León XIV, la organización del evento dispuso un sector exclusivo para invitados que rápidamente se convirtió en blanco de críticas. La polémica quedó en evidencia tras las imágenes que difundieron desde adentro los propios invitados.

Se estima que unas 2,5 millones de personas se acercaron al predio, muchas de ellas tras caminar largas distancias o pernoctar en las inmediaciones para asegurar un lugar cercano al altar. Frente a ese panorama, la existencia de una carpa VIP destinada a celebridades, influencers y funcionarios generó un contraste que no pasó desapercibido.

Fueron precisamente las publicaciones en redes sociales las que permitieron reconstruir quiénes ocuparon el sector preferencial. Entre los asistentes identificados figuran Valeria Massa, Pampita, Claudia Villafañe, Analía Franchín y Nicolás Franchella. La influencer Angie Landaburu fue una de las más activas: compartió imágenes de prácticamente todo lo que ocurría dentro de la carpa, lo que terminó aportando el material que alimentó la controversia.

En el espacio también se vieron varios integrantes del gabinete nacional. Entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sobre la distribución de las invitaciones, algunas de las convocadas atribuyeron la gestión al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal fue el caso de Yanina Latorre, quien declaró haber sido invitada por la administración porteña, que, según trascendidos, se ocupó de las figuras públicas y del mundo digital. Desde el Gobierno nacional, en tanto, se contaba con 250 entradas destinadas a invitados propios.

La crítica apuntó, en esencia, a la contradicción entre el espíritu del encuentro y la organización del espacio exclusivo. El mensaje central de León XIV durante su visita fue el del diálogo con el otro y la ausencia de diferencias, un llamado que, para muchos, quedó desdibujado por la existencia de un sector reservado para unos pocos en medio de una multitud que se concentró a la intemperie.