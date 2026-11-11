La AGTSyP anunció una interrupción total del servicio desde las 21 del jueves 12 de noviembre hasta el cierre de la jornada. La medida fue convocada tras la muerte de un exoperario de la Línea B que, según el gremio, estuvo expuesto al asbesto.

Los trabajadores del subte anunciaron un paro total desde las 21 del jueves 12 de noviembre hasta la finalización del servicio. La medida alcanzará a las líneas A, B, C, D y E, además del Premetro, luego de la muerte de un exoperario que trabajó durante más de 32 años en un taller de la Línea B.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) vinculó el fallecimiento con la exposición al asbesto. En un comunicado, señaló:

“Los trabajadores del subte queremos poner en conocimiento de la opinión pública que hemos sufrido el fallecimiento de un nuevo compañero afectado por un cáncer producto de exposición al asbesto presente en el taller en el que trabajó más de 32 años”

El reclamo de los trabajadores por el asbesto en el subte

El gremio describió el asbesto como un “material altamente cancerígeno” y sostuvo que está prohibido “desde hace mas de 20 años”, pero que todavía se encuentra “en todas las líneas de subte” de la Ciudad de Buenos Aires. También advirtió que “Son mas de 150 los trabajadores que ya fueron diagnosticados con afecciones de salud como consecuencia de esta verdadera crisis sanitaria bajo tierra”.

Tras conocerse la muerte, la AGTSyP confirmó que la interrupción abarcará toda la red de subterráneos y el Premetro, desde las 21 del jueves hasta el cierre del servicio.

Qué exige la AGTSyP y cuál fue la respuesta de Emova

La organización reclamó que se cumplan las leyes y normas vigentes, que se retire el asbesto de la red y se reemplacen las flotas contaminadas. Además, pidió incorporar al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a todos los trabajadores, activos y jubilados, y reducir la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.

La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien trabajó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta jubilarse en agosto de 2024. La empresa afirmó que continúa “trabajando en el plan integral de desasbestizado” de las líneas.

En su comunicado, Emova agregó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las áreas de trabajo del subte y que los resultados son considerados adecuados para la salud. Según la compañía, los controles se llevan a cabo de manera constante por instituciones y laboratorios especializados, validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.