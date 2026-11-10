Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

Con la llegada de temperaturas más cálidas, se renueva la oferta de las verdulerías. Frutillas, zapallitos, tomates y hojas verdes son algunas opciones de temporada para comer fresco y cuidar el presupuesto.

La llegada de noviembre y el aumento de la temperatura renuevan la oferta en las verdulerías. Elegir frutas y verduras de estación permite acceder a productos frescos, con buen sabor y textura, y aprovechar precios que pueden ayudar a cuidar el presupuesto familiar.

Al estar en temporada, estos alimentos suelen tener una mayor disponibilidad y resultar más económicos. También ofrecen una alternativa para sumar variedad y nutrientes a las comidas cotidianas.

Frutas de estación para comprar en noviembre de 2026

Las frutillas atraviesan el tramo fuerte de su temporada, con más oferta y precios más accesibles. Se pueden consumir frescas, en licuados o en postres rápidos. También comienzan a aparecer las cerezas, que ganan lugar en las verdulerías con las primeras cosechas. Aunque al inicio pueden tener un precio más elevado, ya hay opciones intermedias accesibles.

Entre las frutas de carozo, empiezan a ofrecerse duraznos y ciruelas tempranas, con buen aspecto y precios competitivos. A su vez, los limones y las naranjas de ombligo mantienen buenos valores y son opciones para sumar vitamina C en jugos o infusiones frescas.

Verduras económicas y productos frescos de temporada

Los zapallitos y el zucchini se destacan en esta época por el aumento de la producción, que favorece precios convenientes. Son versátiles y pueden usarse en tartas, salteados y otras preparaciones. La acelga y la espinaca, aunque se consiguen durante todo el año, mantienen en noviembre valores estables y económicos, ideales para recetas al horno o revueltos.

Con temperaturas más altas, repunta la producción nacional de tomates redondos y perita. Esto permite encontrar mejores precios y tomates con mayor maduración y sabor. También empiezan a verse con más frecuencia y mejor calidad las chauchas y las arvejas frescas, que aportan variedad a ensaladas y platos de estación.

Hojas verdes para sumar a las comidas y ahorrar

La lechuga, la radicheta y la rúcula siguen siendo opciones para preparar ensaladas cotidianas sin gastar de más. Para optimizar el presupuesto, conviene elegir las variedades que estén en oferta en la verdulería del barrio.

Comparar precios y priorizar los productos de temporada puede ayudar a aprovechar la oferta de noviembre y sumar alimentos frescos a la mesa.