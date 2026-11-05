El empresario adquirió la operación local de la cadena por 53,8 millones de dólares, tras el intento fallido de compra de Carrefour. La operación, cuyo cierre está previsto para el 12 de noviembre, sumará más de 900 puntos de venta a su grupo GDN.

Francisco De Narváez, a través de su grupo GDN, acordó la compra de los supermercados DIA en la Argentina por 53,8 millones de dólares. La operación marca la salida del grupo español del país, el último mercado en el que tenía presencia fuera de España, y se concretó después de que fracasara el intento de venta de Carrefour.

El cambio de manos no implica el cierre de la cadena: DIA seguirá operando en el mercado local, ahora bajo el control del empresario argentino. El cierre de la transacción está previsto para el 12 de noviembre.

GDN sumará más de 900 locales de DIA

De Narváez ya controla ChangoMâs, la cadena que incorporó el negocio de Walmart cuando la compañía estadounidense se retiró de la Argentina en 2020. En aquel momento, la operación incluyó más de 90 locales y 9.500 trabajadores.

Con la adquisición de DIA, GDN sumará una red de más de 900 puntos de venta, entre tiendas propias y franquicias, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La compañía señaló que cuenta con más de 1.000 sucursales en 22 provincias y una estructura de más de 15.000 empleos.

“En esta etapa, continuaremos sirviendo a clientes junto a equipos de tienda, consolidando la relación con la comunidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con proveedores nacionales”.

GDN indicó que la incorporación permitirá complementar sus formatos de grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad. También planteó que la nueva etapa estará enfocada en la integración, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio.

DIA acordó la venta por 53,8 millones de dólares

El grupo español informó que acordó la venta de DIA Argentina a Dorinka S.R.L., la sociedad que opera ChangoMâs en el país, por un importe de 53,8 millones de dólares, equivalentes a 48 millones de euros. El pago se realizará en el marco del cierre de la operación.

“Da continuidad al negocio, al contar con un comprador con experiencia en la operación local, preservando la red comercial”.

La empresa también sostuvo que la transacción constituye “un paso para acelerar el crecimiento del formato de proximidad”. En la puja por el negocio participaron, además de GDN, el conglomerado peruano Intercorp y la plataforma de delivery PedidosYa, propiedad de Delivery Hero. De Narváez avanzó en las últimas semanas y quedó como favorito para quedarse con la operación.

La salida de DIA se produce en un contexto de caída del consumo

La compañía, con sede en Madrid y controlada por el fondo LetterOne, del inversor ruso Mijaíl Fridman, había iniciado meses atrás la búsqueda de un socio estratégico o comprador. Para llevar adelante el proceso contrató a Banco Santander, que contactó a potenciales inversores y organizó la revisión de las cuentas y los activos.

La venta se concretó en un escenario local complejo para el consumo, afectado por la pérdida de poder adquisitivo. Según DIA, las ventas de supermercados acumulan una caída superior al 20% desde 2023. Hasta junio, la filial registró pérdidas contables por 54 millones de euros y absorbió 14 millones de euros en caja.

En su informe de ventas del primer trimestre, la compañía señaló que la filial avanzó en su estabilización y alcanzó ventas brutas por 378 millones de euros, un crecimiento interanual del 12,2%. Atribuyó el resultado a una mayor estabilidad cambiaria y a una apreciación promedio del euro del 11% frente al peso argentino.

“La secuencia trimestral confirma la senda de estabilización del consumo, con un descenso contenido de 2,5% en el volumen total de ventas, preservando su cuota de mercado y su liderazgo en proximidad”.

DIA concentrará sus operaciones en España

La transacción pone fin a casi 30 años de presencia de DIA en la Argentina. En América Latina, la cadena ya había dejado Brasil a mediados de 2024, tras años de resultados negativos y el cierre de cientos de tiendas. También se retiró de Portugal en 2023.

La empresa explicó que la salida argentina completa una transformación estratégica centrada en desprenderse de negocios no alimentarios y formatos de grandes superficies. A partir de ahora, enfocará sus recursos en España, donde tiene más de 2.400 supermercados de barrio, y en la ejecución de su plan estratégico 2025-2029.

“No fue una decisión fácil, pero estamos convencidos de que es la mejor para el futuro del grupo. Hoy, Dia es una compañía más enfocada, con un modelo de proximidad líder, rentable y con potencial de crecimiento”.

La declaración corresponde a Martín Tolcachir, ejecutivo argentino que asumió al frente de la operación local en 2020 y se convirtió en CEO global de la cadena en 2022. La compañía agregó que los fondos de la venta se destinarán a acelerar la expansión en España y reforzar su perfil crediticio antes de una próxima refinanciación.

DIA también señaló que la operación elimina la necesidad de futuras aportaciones de capital para sostener la filial argentina y permite aislar los resultados de la volatilidad cambiaria. En un informe previo, Tolcachir había afirmado: “En la Argentina, mantenemos el foco en preservar la competitividad del negocio y su capacidad de autofinanciación en un entorno exigente”.