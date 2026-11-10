Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El Papa arribó este martes por la mañana y fue recibido por niños y un coro local. Entre quienes esperan asistir a la misa en el predio de FADEA está Fernando Funes, que intentará entregarle una guitarra con forma de cruz.

La llegada de León XIV a Córdoba tuvo una recepción especial este martes por la mañana. El Papa aterrizó en un avión de Aerolíneas Argentinas y, cerca de la pista, lo aguardaban chicos de distintas edades y un coro de una escuela local que entonó el aleluya.

El Sumo Pontífice saludó al gobernador Martín Llaryora y luego se acercó a los menores. Los chicos le dieron la mano, le pidieron la bendición y le entregaron distintos obsequios.

La misa de León XIV en el predio de FADEA

Entre quienes viajaron para presenciar la misa que el Papa dará en la provincia está Fernando Paco Funes, vecino de Malagueño, localidad ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Llegó hasta el predio de FADEA con un regalo particular.

Funes intentará entregarle a León XIV una guitarra con forma de cruz, a la que bautizó guitalma.

Fiambres de Colonia Caroya para los periodistas

La organización de la visita también sorprendió a los periodistas con un menú ligado a la identidad cordobesa. Durante la cobertura, pudieron degustar una tabla de fiambres de Colonia Caroya, ciudad reconocida por la calidad de sus salames.