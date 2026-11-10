Un relevamiento de Radar Público analizó publicaciones en español sobre la visita papal a la Argentina entre el 1 y el 9 de noviembre. El tema “El Papa y Milei” apareció en el 21% de los posteos y tuvo un tono mayoritariamente negativo hacia el Presidente.

La visita del papa León XIV a la Argentina generó una intensa conversación en redes sociales y puso a Javier Milei en el centro de parte del debate. Según un relevamiento de la consultora Radar Público, el 60% de las menciones al Presidente fue negativo, frente a un 26% neutro y un 14% positivo.

El estudio analizó publicaciones en español sobre la visita entre el 1 y el 9 de noviembre. Aunque la agenda del Pontífice concentró la conversación, uno de cada cinco posteos vinculó el acontecimiento con Milei.

La llegada del Papa multiplicó la conversación en redes

El sábado 8 de noviembre, día de la llegada del Papa, el volumen de publicaciones sobre la visita fue 13 veces superior al promedio diario de la semana anterior. El pico coincidió con el paso de León XIV por la Casa Rosada y su discurso en el Palacio Libertad, luego de aterrizar en Aeroparque.

En el conjunto de la muestra, el 29% de las publicaciones expresó un clima positivo hacia la visita y el Pontífice, mientras que el 8% fue negativo. El 63% restante tuvo un tono neutro e incluyó principalmente información sobre horarios, recorridos y operativos.

El clima sobre la visita papal cambió durante la semana

El tono positivo creció del 23% el 6 de noviembre al 37% el 9, a medida que avanzaba la agenda del Papa en el país. Las publicaciones negativas alcanzaron su punto máximo el 7 de noviembre, con un 14%, durante la discusión por los feriados, y bajaron al 3% el día de la misa.

Las críticas se concentraron en los costos de la visita, los días no laborables, los vallados y el papel de la Iglesia en un Estado laico. De acuerdo con el informe, solo el 3% de las menciones incluyó críticas a la Iglesia.

Las referencias sociales del Papa llevaron el debate a la política

El relevamiento señala que la frase «La economía debe estar al servicio de las personas» funcionó como un punto de inflexión y llevó parte de la conversación a una lectura política.

También circularon referencias del Pontífice a la pobreza, los jubilados y las personas con discapacidad. Entre las expresiones replicadas en redes apareció «Ningún niño debe irse a dormir con hambre». Otro usuario escribió: «Mientras el gobierno de Milei desprecia y discrimina a los discapacitados, el Papa León los recibe y se muestra emocionado».

El vínculo entre el Papa y Milei, entre los temas más mencionados

El tema “El Papa y Milei” representó el 21% de las publicaciones, por encima de la política nacional en general y de la fe y la religiosidad, ambas con un 18%. La cuestión social reunió el 12% de los posteos.

Radar Público aclaró que el tono hacia Milei se midió por separado del clima general sobre la visita. Por eso, una misma publicación podía celebrar la llegada del Papa y, al mismo tiempo, cuestionar al Gobierno.

La consultora precisó que el trabajo describe la conversación pública en redes y no constituye una encuesta de opinión ni representa al conjunto de la población. Además, puede sobrerrepresentar a quienes publican con mayor frecuencia. El volumen se obtuvo mediante un conteo exacto de publicaciones en X, mientras que el clima, los temas y el tono hacia cada figura se analizaron a partir de una muestra continua clasificada con una herramienta propia.