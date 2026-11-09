Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 1:28 p. m. · 3 min de lectura

En su primera misa en la Argentina, León XIV se refirió a las dificultades económicas y sociales que atraviesan las familias. Sus palabras se dieron en medio del debate sobre el ajuste del Gobierno de Javier Milei.

El papa León XIV dejó este lunes un mensaje de fuerte contenido social durante su primera misa en la Argentina. Ante una multitud reunida en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, el Sumo Pontífice puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias, la precariedad laboral, la falta de estabilidad económica, la violencia doméstica y las adicciones que afectan especialmente a los jóvenes.

Sus palabras adquirieron una particular relevancia en el actual contexto argentino, atravesado por un intenso debate sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, el empleo, los ingresos familiares y el papel del Estado frente a las necesidades sociales.

Lejos de limitarse a un mensaje exclusivamente religioso, León XIV describió problemas concretos que forman parte de la vida cotidiana de numerosas familias. La incertidumbre laboral, las dificultades para sostener un hogar y la falta de oportunidades fueron algunos de los temas que quedaron reflejados en su homilía.

El Pontífice advirtió que muchas familias enfrentan situaciones complejas y mencionó especialmente el trabajo precario, la violencia dentro de los hogares, las separaciones dolorosas y las adicciones que comprometen el futuro de las nuevas generaciones.

El mensaje abre inevitablemente una lectura sobre la realidad nacional. Mientras el Gobierno sostiene su programa de ajuste fiscal y reformas económicas como camino hacia la estabilidad, las palabras del Papa vuelven a colocar en el centro de la discusión las consecuencias sociales de las dificultades económicas y la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables.

Aunque León XIV no mencionó directamente al presidente Javier Milei ni cuestionó una medida específica de su administración durante esta homilía, sus reflexiones permiten establecer un contraste entre los objetivos económicos que plantea el Gobierno y las preocupaciones sociales expresadas por la Iglesia.

En ese sentido, el Papa remarcó que la familia constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad y destacó la importancia del trabajo, el respeto a los mayores, la solidaridad y la transmisión de valores entre generaciones.

También hizo referencia al futuro de los jóvenes, uno de los sectores más expuestos a la incertidumbre laboral y a las dificultades para construir un proyecto de vida independiente.

Su intervención recuperó además parte del legado social del papa Francisco, quien durante su pontificado insistió en la necesidad de una economía que no dejara a las personas al margen y reclamó una atención especial hacia los trabajadores, los jubilados y quienes atraviesan situaciones de pobreza.

Sin embargo, León XIV también transmitió un mensaje de esperanza. Convocó a fortalecer los vínculos familiares, recuperar la solidaridad y encontrar en la fe una herramienta para enfrentar las crisis.

Las palabras del Pontífice dejan planteado un interrogante que trasciende las diferencias políticas: ¿puede hablarse de estabilidad económica cuando numerosas familias todavía enfrentan dificultades para conseguir un empleo digno, sostener sus ingresos y garantizar oportunidades para sus hijos?

En una Argentina donde el rumbo económico continúa generando debates, el mensaje de León XIV volvió a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: detrás de las estadísticas, los indicadores y las decisiones de gobierno existen familias cuya realidad cotidiana también debe formar parte de cualquier discusión sobre el futuro del país.