Familiares de Lara Gutiérrez se movilizaron hasta el juzgado de Sandra Arroyo Salgado y reclamaron que se investigue la difusión de las imágenes de la tortura. También cuestionaron al juez Jorge Ernesto Rodríguez y denunciaron que en redes circulan stickers con el rostro de la adolescente.

Familiares de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se movilizaron este viernes hasta el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro. Allí reclamaron explicaciones por la filtración del video en el que se ve cómo torturan a la adolescente, de 15 años.

La protesta se realizó después de que la abogada de la familia, Verónica Veliz, presentara una denuncia penal para que se investigue la difusión de las imágenes. En el video, según la información incorporada a la causa, aparece Pablo Daniel Macalopu Cafferata, de 35 años, conocido como “Roger”, quien le ordena a la víctima que le corten un dedo. La chica le implora clemencia.

La denuncia por la filtración del video del triple crimen

La presentación quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, y fue registrada bajo el número CFP 5402/2026, en Comodoro Py.

“Roger” había sido detenido el 6 de octubre en una causa conexa a cargo de Arroyo Salgado, tras el secuestro de 207 kilos de cocaína en una vivienda de La Reja, partido de Moreno. Uno de sus lugartenientes tenía el video en su teléfono celular. Aunque lo había borrado, las imágenes pudieron recuperarse y se determinó que habían sido grabadas con la aplicación Zangi.

Arroyo Salgado informó sobre la existencia del video a su colega Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, que lleva adelante la investigación por el triple crimen. Rodríguez emitió un oficio para evitar que las imágenes se filtraran, pero la medida no impidió su difusión.

El reclamo de la familia de Lara Gutiérrez

Veliz sostuvo que existe “una responsabilidad institucional solidaria” de ambos jueces y afirmó que la emisión de la medida de resguardo “no lo exime de responsabilidad” a Rodríguez. Este viernes, los familiares de Lara llegaron al juzgado de Arroyo Salgado, ubicado en la calle Tres de Febrero al 100, y pidieron ser recibidos. También llevaron banderas y afiches con el rostro de la adolescente.

“Jueza María Arroyo Salgado. Este escrache es para vos, ya que tenías que resguardar el video que es prueba audiovisual y que pasó, lo vendiste. Volviste a matar a Lara Morena Gutiérrez, ya que ese video recorre todas las redes y hasta stickers hicieron con la cara de la víctima. Como familia de Lara Morena Gutiérrez, pedimos tu destitución porque, como jueza, dejás mucho que decir. Queremos la destitución de quienes tuvieron el video”, escribieron en un cartel.

“Juez Ernesto Rodríguez. Responsable que se filtre el video de Lara Morena Gutiérrez, cuando la familia le pidió por favor que sea resguardado. Por eso este escrache es para vos, Ernesto Rodríguez”, señalaron en otro mensaje.

Entre los manifestantes estuvo Estella Maris Gutiérrez, de 37 años, madre de Lara, quien reclamó que los responsables de la filtración “se hagan cargo”. Veliz advirtió que la difusión provocó “un daño psicológico” en la familia y expresó su preocupación por el estado de la madre de la adolescente.

Stickers y mensajes en redes sociales

La abogada también afirmó que “acá hubo un aprovechamiento económico, el video fue vendido”. Además, cuestionó la circulación de las imágenes en plataformas digitales: “En TikTok ves a la gente que pide el video, lo quiere ver como si fueran al cine”.

La madre de Lara dijo que en páginas de redes sociales hicieron stickers con la cara de su hija y que recibe mensajes que la responsabilizan por lo ocurrido. “Mi hija era una niña tan decente que, de un día para el otro, se me desvió. Voy a seguir levantándome como pueda para luchar por justicia”, aseguró.

En el video de la tortura también aparece Tony Janzen Valverde Victoriano, de 21 años, conocido como “Pequeño J”, señalado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela

El 19 de septiembre de 2025, Lara, Morena Verdi, de 20 años, y Brenda del Castillo, también de 20, fueron trasladadas bajo engaño desde La Matanza, donde vivían, hasta Florencio Varela. Allí fueron secuestradas, asesinadas y enterradas en el fondo de una vivienda de la calle Chañar 702, en Villa Vatteone.

Por el caso hay al menos 16 personas detenidas. Para los investigadores, una de las hipótesis es que el triple crimen fue una venganza narco, vinculada con el presunto robo de drogas a la banda en el que habría participado la menor de las víctimas.