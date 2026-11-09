Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:42 a. m. · 2 min de lectura

El INDEC difundirá ese día la inflación de octubre, que se usa para calcular la actualización mensual. En diciembre también se pagará el medio aguinaldo y todavía está pendiente la decisión sobre la continuidad del bono de 70 mil pesos.

Los jubilados y pensionados de la ANSES conocerán el porcentaje de aumento de diciembre el jueves 12 de noviembre, cuando el INDEC publique la inflación de octubre. La actualización se sumará al medio aguinaldo, mientras que el Gobierno aún debe definir si mantiene el bono extraordinario.

El incremento se calcula según la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que dispone actualizaciones mensuales de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. Por ahora, no hay un porcentaje confirmado: el monto dependerá del índice que informe el organismo estadístico.

El haber mínimo y el bono de noviembre

En noviembre, la jubilación mínima es de 444.158,46 pesos. Quienes cobran ese haber reciben además un bono extraordinario de 70 mil pesos, por lo que el ingreso total alcanza los 514.158,46 pesos.

El bono permanece congelado en 70 mil pesos desde marzo de 2024. La falta de actualización genera preocupación por la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento acumulado de los precios.

El aguinaldo y la posible continuidad del refuerzo

En diciembre también se pagará el medio aguinaldo, equivalente al 50 por ciento del mayor haber mensual del semestre. El cálculo no incluye el bono extraordinario.

Algunas estimaciones anticipan que quienes cobran la mínima podrían acercarse a los 750 mil pesos entre jubilación, aguinaldo y un eventual bono. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada oficialmente y todavía está pendiente la decisión sobre la continuidad del refuerzo de 70 mil pesos.

La actualización de noviembre y el bono están confirmados mediante la Resolución 304/2026 de la ANSES y el Decreto 1296/2026, respectivamente, según el material disponible. La expectativa para diciembre está puesta en el porcentaje que resulte del índice de inflación y en la decisión oficial sobre el bono, en un contexto de gastos crecientes en alimentos, medicamentos y servicios esenciales.