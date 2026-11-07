Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

Trenes Argentinos aplicará modificaciones en las líneas Mitre y San Martín entre el sábado 7 y el jueves 12 de noviembre. El domingo habrá servicios nocturnos y, el lunes y el martes, algunos trenes no llegarán a Retiro.

Trenes Argentinos modificará los servicios ferroviarios del AMBA por el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina. El esquema comenzará el sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 12, con cambios en distintas líneas durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Las principales restricciones alcanzarán a los trenes Mitre y San Martín, que tendrán recorridos limitados y no llegarán a Retiro en determinados horarios. Además, se prevén cierres temporales de estaciones y refuerzos nocturnos en varios ramales.

Servicios de trenes del AMBA durante el domingo

El domingo 8, las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur funcionarán con el cronograma habitual de ese día. Desde las 18 se sumarán servicios nocturnos para facilitar los traslados durante la madrugada del lunes.

En el Mitre, los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre mantendrán sus frecuencias dominicales. Como parte de las restricciones, las estaciones mencionadas para los ramales Tigre y José León Suárez permanecerán cerradas durante varios días y no estarán habilitadas para el ascenso ni el descenso de pasajeros.

La línea San Martín también tendrá horario de domingo y sumará trenes durante la noche, con refuerzos que continuarán en la madrugada del lunes. El servicio Once-Moreno del Sarmiento funcionará con el cronograma dominical y contará con circulaciones nocturnas adicionales.

Refuerzos nocturnos en las líneas de trenes

Las líneas Roca y Belgrano Sur también incorporarán trenes durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. En el Belgrano Norte habrá servicios adicionales entre las 23 y las 5, con una frecuencia aproximada de 45 minutos.

La línea Urquiza tendrá refuerzos entre las 21 y las 4. Las modificaciones más importantes en los recorridos están previstas para el lunes 9 y el martes 10, cuando los trenes Mitre y San Martín dejarán de llegar a Retiro en determinadas franjas horarias por razones de seguridad.

Mitre y San Martín: recorridos limitados hacia Retiro

En la línea Mitre, el lunes desde las 8 los trenes del ramal Tigre circularán entre Belgrano C y Tigre. Los servicios de José León Suárez y Bartolomé Mitre lo harán entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras. El martes, la misma restricción comenzará a las 16.

En el San Martín, los trenes circularán entre Villa del Parque y Pilar o Doctor Cabred, sin llegar a Retiro. La limitación empezará a las 8 del lunes y a las 16 del martes.