Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 2 min de lectura

La Iglesia informó que la Policía estimó en 2,5 millones la cantidad de personas que asistieron a la misa en Palermo. Este lunes, el Papa visitó el Cottolengo de Don Orione, en medio del reclamo por la atención estatal a las personas con discapacidad.

Una multitud se reunió en los alrededores del Monumento de los Españoles, en Palermo, para participar de la primera misa del papa León XIV en Argentina. Según informó la Iglesia, la Policía estimó en unas 2,5 millones las personas que salieron a las calles para presenciar la celebración.

Durante la homilía, la mención de Francisco desató una ovación que emocionó a los presentes. El momento fue uno de los más destacados de la misa multitudinaria.

La visita de León XIV al Cottolengo de Don Orione

Este lunes por la mañana, León XIV visitó el Cottolengo de Don Orione, un establecimiento emblemático dedicado a la atención de personas con discapacidad severa. Antes de su llegada, fieles y curiosos se acercaron a las inmediaciones para intentar ver al Pontífice.

El Papa salió de la Nunciatura cerca de las 7.40 y, durante el trayecto, saludó con las manos a cientos de personas apostadas a los costados del camino.

El reclamo por las pensiones y prestaciones para personas con discapacidad

El presidente de la Pastoral Social y obispo de La Rioja, Dante Braida, expresó su expectativa de que la visita contribuya a visibilizar la situación de las personas con discapacidad y sus necesidades de atención.

“aumente la sensibilidad del Estado”

Braida señaló que espera que la visita genere una mayor conciencia sobre la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la atención de quienes tienen algún tipo de discapacidad. Sus declaraciones se produjeron en medio de la polémica por los ajustes del Gobierno en esa área.

El obispo consideró que la visita tiene una significación especial por el contexto y por el lugar elegido. La Conferencia Episcopal le propuso al Papa visitar el Cottolengo de Don Orione, considerado uno de los espacios más emblemáticos de atención a personas con discapacidad severa.

Más allá de las declaraciones que pueda hacer durante la recorrida, Braida sostuvo que la presencia de León XIV en el establecimiento constituye por sí misma un mensaje.